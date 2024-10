AI:s enorma vattenbehov – en risk för investerare   

”AI och datacenter ökar utmaningen med vatten och sätter också strålkastarljuset på frågan”, säger Rama Variankaval, global chef för företagsrådgivning på JP Morgan, till Bloomberg.

JP Morgan och ERM, ett konsultföretag inom hållbarhet, har undersökt hur USA:s redan belastade vattenresurser påverkas av AI. På måndagen presenterades rapporten The Future of Water Resilience in the US.

Vatten för att kyla

Artificiell intelligens kräver stora mängder vatten för att kyla energislukande datacenter, samt vid tillverkning av halvledare. Dessutom utmanas branschen av klimatförändringarna.

”Bristen på vatten kan orsaka störningar i globala leveranskedjor med konsekvenser till följd av den snabba tillväxten av AI”, skriver författarna i rapporten.

5 miljoner liter om dagen

Stora datacenter använder upp till 5 miljoner liter vatten per dag, vilket är ungefär samma mängd som används av en stad med 50 000 invånare.

Dessutom tillkommer miljarder liter vatten som behövs för att tillverka halvledare.

Enligt rapporten ser kapitalförvaltare och pensionsfonder numera vattenbrist som en finansiell risk och övervakar hur brist på vatten kan påverka deras portföljer.

Priset på vatten

”Marknaderna måste sätta ett pris på vatten på ungefär samma sätt som många har försökt göra med koldioxid. Prissättningen i USA återspeglar för närvarande inte vattnets verkliga värde”, skriver JPMorgan och ERM.

Världsbanken uppskattar att ett fortsatt tryck på vattenförsörjningen kan leda till en nedgång i bruttonationalprodukten med sex procent i vissa delar av världen.

