Så ska Chargebee satsa i Sverige efter nya miljardrundan

Faktureringssystemsleverantörer i Sverige kan få det lite svettigare framöver nu när Chargebee planerar att erövra Sverige med sin Saas-plattform för abonnemangsfakturering.

– Våra största konkurrenter är in-house faktureringssystem, säger Krish Subramanian, medgrundare och vd på Chargebee, till Realtid.

Chargebee, en SaaS-plattform som automatiserar processer för abonnemang, betalning, fakturering, redovisning, har tagit in 125 miljoner dollar (motsvarande 1 miljard kronor) i en ny kapitalrunda ledd av Silicon Valley-baserade Sapphire Ventures samt befintliga investerarna Tiger Global och Insight Venture Partners. Chargebee värderas därmed nu till 1,4 miljarder dollar, vilket är en tredubbling på ett halvt år.

Ett flertal faktorer har bidragit till att Chargebees värdering tredubblats sedan den tidigare kapitalrundan för endast sex månader sedan. Företag som tappat marknadsandelar i kärnaffären har bland annat valt att snabbt ändra sina affärsmodeller med hjälp av Chargebees SaaS-platform, säger Krish Subramanian. Andra företag som istället vuxit mycket snabbt har valt plattformen för att lättare skala upp.

– Prenumerationsmodellen har blivit normen. Från bilar till kaffebönor går varje bransch mot abonnemang, säger Krish Subramanian.

Han fortsätter:

– Prenumerationsfakturering har blivit mogen som affärssegment. SaaS-baserad fakturering har vuxit med cirka 17,5 procent (CAGR) under de senaste två åren och vad företag förväntar sig från ett abonnemangsfaktureringssystem har omdefinierats. För inte så länge sedan var det standard för företag att bygga ett eget faktureringssystem internt. Men under de senaste två åren, och definitivt under pandemin när företag behövt anpassa sig, så har de hittat en omedelbar lösning med Chargebee.

Krish Subramanian har anledning av att vara bullish: Chargebees omsättning har ökat med 100 procent varje år under de senaste fyra åren och bolagets återkommande nettoomsättnigsratio (NRR, Net Revenue Retention) ligger på 140 procent.

– Vi vill vara den partner som tar våra kunder från idé till börsintroduktion och bortom. [...] Vi har ett mycket skickligt, globalt team som har möjlighet att göra sitt bästa på grund av den kultur vi har skapat och upprätthållit även nu när teamet har vuxit till över 600 anställda, säger Krish Subramanian.

Chargebee har idag kunder i 160 länder, varav 45 procent i Europa och 50 procent i Nordamerika. Under de senaste kvartalen har bolaget utökat sin kapacitet i Europa, med bland annat ett nytt datacenter. Kapitalet som Chargebee ny tagit in ska bolaget använda till att påskynda bolagets expansion och tillväxt.

– Vi kommer att öka vår investering i FoU för att fortsätta bygga den mest innovativa plattformen för prenumerationshantering, men även öka investering i försäljning och marknadsföring för att bättre kunna betjäna kunder från startups till stora globala företag. Vårt fokus är att behålla vårt användarvänliga användargränssnitt och snabba distributionsmetoder för att hjälpa våra kunder att snabbt anpassa sig till det ständigt föränderliga affärslandskapet samt kunna stödja deras tillväxtbehov.

Chargebee betraktar Sverige som en mogen marknad för SaaS och abonnemangsbaserade intäktsmodeller, en marknad som nu ska prioriteras när bolaget ökar sina investeringar i Europa. Även Nederländerna, Tyskland, Frankrike och Storbritannien står i fokus för bolagets fortsatt expansion i Europa.

– Sverige är en av våra bästa marknader på den europeiska marknaden. GetAccept, en ledande försäljningsplattform och en av våra kunder, grundades ju i Sverige. Med cirka 50 procent av vår kundbas i Europa kommer vi att fortsätta bygga kapacitet och integrera ännu djupare med betalningssystem i Europa för att stödja svenska företag med globala ambitioner. Som en tekniskt framåtvänd marknad med många synergier med resten av Europa är Sverige en lovande marknad för oss, säger Krish Subramanian.

På Chargebees kundlista återfinns varumärken som Doodle, Zenchef, Sendinblue, Yousign och tusentals andra tillväxtföretag inom bland andra branscher SaaS, e-handel, streaming, e-learning och publishing.