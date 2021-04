Rizzo International ansöker om rekonstruktion

Bolaget, som är ett helägt dotterbolag till Rizzo Group, har fått se sin omsättning minska med 36,3 miljoner kronor under perioden november 2020 till och med mars 2021 jämfört med samma period föregående år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget skriver att man vidtagit åtgärder som minskat kostnaderna med 16,2 miljoner kronor under det senaste året och korttidspermitterat personal under december, januari och februari som bolaget ännu inte erhållit stöd för, varför av bolaget vidtagna åtgärder inte är tillräckliga. Som tidigare meddelats är Rizzo Group under företagsrekonstruktion, vilket i sin tur även har påverkat varuflödet och försäljningen i Rizzo International negativt.

Med hänsyn tagen till ovanstående omständigheter har Rizzo Internationals styrelse idag beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt.

Det bedöms att ett rekonstruktionsförfarande, innefattande ett ackord, kommer att kunna leda till att verksamheten blir lönsam. Bolaget bedöms ha erforderlig likviditet under rekonstruktionsförfarandet.

Rizzo International har föreslagit advokat Erik Selander från Advokatfirma DLA Piper Sweden som rekonstruktör. Erik Selander är även rekonstruktör i det pågående rekonstruktionsförfarandet i Rizzo Group.