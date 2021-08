Revisonsprofiler från FAR, PWC, EY och Grant Thornton startar syftesdriven revisionsbyrå

Dan Brännström, som mellan 2004 och 2018 var generalsekreterare för branschorganisationen FAR, grundar tillsammans med två andra revisionsbyrån Atrakta. Det rapporterar Dagens Juridik.

Tidigare PWC-partner och företagsledare Helen Salmonsson samt Jonathan Bolin, tidigare revisionsledare på Grant Thornton, är medgrundare till den nya byrån, framgår av ett inlägg på Wolters Kluwers hemsida, med anledning av att byrån valt Wolters Kluwers mjukvara. Grundarteamet har nu utökats med ytterligare två partner: Mattias Eriksson, tidigare från Grant Thornton, och Agneta Strandberg, tidigare HR-chef inom EY.

Atrakta ska erbjuda tjänster inom revision, redovisning och rådgivning och särskiljer sig genom att samskapa med andra aktörer när det behövs samt genom sitt inkluderande ledarskap och medarbetarskap, säger Dan Brännström till Dagens Juridik.

– De flesta byråer mäter debiteringsgrad. Det är ett enkelt mått men det säger inget om vare sig kvalitet eller kundnöjdhet. Vi vill istället mäta det som faktiskt leder till vårt önskade läge, som är den bästa kundupplevelsen. Vi tror på att mäta beteenden som leder till det och kommer att lägga krut på att involvera medarbetarna för att nå dit, säger han i ett inlägg på Wolters Kluwers hemsida.

Atrakta avser därmed att undvika ta betalt per timme för att istället ha som utgångspunkt värdet för kunden och tillämpa en värdebaserad prissättning som kan varierar beroende av typen av kunder och företag, säger Brännström.

Atrakta etablerar sig nu i Östersund med målet att inom kort etablera Atrakta på fler orter. Tre av dem fem grundarna kommer att vara verksamma som auktoriserade revisorer. Dan Brännström blir även ordförande i den nya byrån.

– Vi startar mitt i landet, och siktar på att växa därifrån. Det är helt rätt i tiden att skapa något som Atrakta, och att pröva nya koncept och idéer. Branschen är i behov av förändring och vi vill vara en av de aktörer som leder och inspirerar, säger han.

Under hans tid på FAR skedde skandalerna i bland annat Skandia, HQ, Prosolvia och SCA, vilka Brännström tagit upp i den bok han släppte samma dag som han lämnade FAR, “Mitt liv som FAR”. Efter sina 14 år på FAR har Dan Brännström arbetat som coach, rådgivare och styrelseledamot för bland andra Styrelseakademien, Svenskt Näringsliv och Almega. Han är även sedan i maj 2021 ordförande i Skandias fullmäktige.

Dagens juridik >> https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fars-tidigare-generalsekreterare-grundar-ny-revisionsbyra/