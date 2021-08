"Rena grisen i säcken" – hård kritik mot marknadsföring av onoterat

En influencer med drygt 18 000 följare på Instagram och drygt 5 000 på Twitter lottar ut 5 000 aktier med hjälp av en video där en person skjuter ut sedlar ur en pengapistol, ackompanjerad av låten ”Mr Boombastic”.

En annan influencer med nästan 340 000 följare på Instagram haussar aktien och erbjuder sina följare 20 procent fler aktier på deras investering under den ”privata investeringsrundan”. ”Det är först till kvarn” förklarar hen.

En belöningstrappa som utlovar biljetter till influencer-fest till investerare som köper aktier för 10 000 kronor samt en ”gratis-resa” till Istanbul (resan betalas personligen av grundarna) till placerare som tankar aktier för minst 55 000 kronor.

Sättet som Ilonso – en plattform som ska sammanföra företag och varumärken med influencers – marknadsför sina kapitalrundor fick i förra veckan den profilerade Nordnet-mäklaren Alicia Enqvist att gå i taket.

”Sällan jag uttalar mig med privata åsikter. Men nu har det gått för långt”, skriver hon i ett Twitterinlägg. Hon reagerar bland annat på att aktien marknadsförs av en influencer med hundratusentals följare: ”Att det är tillåtet att via Instagram erbjuda tecknande i onoterade aktier där enda disclaimern är "onoterade aktier är hög risk" är för mig helt obegripligt.”

Även om influencers används i marknadsföringen, tas pengarna in via crowdfundingplattformen FundedbyMme. Förra året tog Ilonso in närmare 3 miljoner kronor via plattformen. Nu har en ny kampanj sjösatts med målet att ta in 3 till 5 miljoner.

För närvarande sägs kampanjen på Fundedbyme vara öppen för ”en begränsad krets” – även om emissionen alltså marknadsförs via Instagram-konton med flera hundra tusen följare.

Och trots att onoterade aktier generellt är betydligt mer riskfyllda än noterade och därför lämpar sig bäst för erfarna investerare, indikerar Ilonsos kampanj – med ”gratis-erbjudanden” och influencers som sprider budskapet – att bolaget snarare riktar sig mot oerfarna sparare.

– När man har sådana här erbjudanden känns det som att man riktar sig till en särskild grupp investerare – en väldigt oerfaren grupp, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt.

Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners, är inne på samma linje.

–Deppigt när man så tydligt riktar in sig på nybörjare.

Ingen due diligence

Att köpa aktier via en crowdfundingplattform som Fundedbyme kan möjligen ge investeraren en känsla av trygghet – att plattformen på något sätt har satt en kvalitetsstämpel på bolaget.

Men Fundedbyme tar inte ansvar för bolagens marknadsföring.

–Fundedbyme är en mötesplats för bolag och investerare. Vi kan inte hindra bolaget från att påstå något utanför vår plattform. Vi kan inte heller ta ansvar för vad de skriver på sociala medier, säger vd Anders Danielsson.

Crowdfundingplattformen tar inte heller ansvar för vilka prognoser som lämnas av bolagen och som publiceras på FundedByMes hemsida.

– Det står dem fritt att göra prognoser för sin verksamhet, säger Danielsson.

Tar ni något ansvar för att värdering blir rimlig?

– Vi har förstås en diskussion med företagen om värderingen, men vi tar inte på oss att värdera bolagen. Däremot är vi noga med att bolagen som söker kapital lämnar adekvat information och är värderingen för hög väljer vårt nätverk av investerare att inte investera i det bolaget.

Enligt årsredovisningen har Ilonso ett eget kapital om 3,6 miljoner kronor – tack vare förra årets kapitalrunda på FundedByMe. Nu ska aktierna säljas till en värdering om 25 miljoner kronor.

Ilonso skriver på Fundedbyme:s hemsida att bolaget räknar med ”en stor ökning av värdet på våra aktier” och ”vi uppskattar en avkastning på investeringen på cirka 10 till 15 gånger under noteringen 2024.” 15 gånger pengarna till och med 2024 betyder alltså en uppgång om 1 400 procent på tre år.

Ilonso hade en omsättning på 1,9 miljoner för 2020 varav lejonparten hamnade under ”fordringar” – pengarna kom alltså inte in i bolaget under året. Nu spår bolaget en omsättning på 7 miljoner kronor för 2021, 40 miljoner 2022, 70 miljoner 2023 och drygt 130 miljoner kronor 2024 med vinstmarginaler på 80-90 procent.

Gör ni något slags due diligence på de här bolagen?

– Vi gör en begränsad due diligence. Det här är små kapitalrundor. Så om vi skulle göra en riktig due diligence på de här bolagen så skulle det vara alldeles för dyrt i relation till hur mycket kapital de tar in. Det handlar till stor del om att se till att de är hela och rena, säger Anders Danielsson.

Frida Bratt är noga med att påpeka att oseriös marknadsföring och bristen på kontroll inte är begränsat till Ilonso eller Fundedbyme.

– Det gäller för i princip all gräsrotsfinansiering. Överlag är den information som investerare kan få väldigt knapphändig. Det finns inget prospekt, vilket företaget inte heller behöver ha om ett erbjudande är mindre än 2,5 miljoner euro per år. En investering är minst sagt att likna vid en lottsedel, rena grisen i säcken. Tessin är ett annat exempel där en investering är en lottsedel, säger hon.

Tessin är en crowdfunding-tjänst för fastigheter som sammankopplar fastighetsprojekt med kapital/investerare. Samtidigt avsäger man sig allt ansvar för eventuella bedrägerier eller problem med återbetalning av lån: ”Tessin har inte någon direkt eller indirekt koppling, inflytande eller ansvar över projektägaren eller investeringserbjudandet.”

SBP Nordic är en liknande plattform. SBP skriver: ”Du gör själv en egen bedömning av möjligheter och risker utifrån presenterat underlag.” Enligt ett memorandum som Realtid tagit del av tar inte ens låntagaren ansvar för vad som presenteras i erbjudandehandlingarna: ”Låntagaren friskriver sig allt ansvar som direkt eller indirekt kan relateras till Informationsmaterialet, inklusive men ej begränsat till eventuella skriv- eller tryckfel.”