Regeringen slopar karensdagen

Under onsdagen presenterade regeringen nya förslag på åtgärder mot coronaviruset. Karensdagen slopas och staten kommer betala ut sjukpenning för första dagen vid sjukdom, skriver Svenska Dagbladet.



Prövotiden för den slopade karensdagen sätts till en och en halv månad och förslaget börjar gälla från och med idag, onsdagen den 11 mars 2020.



– I ett första skede kommer det att vara i en och en halv månad men såklart med möjlighet till förändring, säger finansminister Magdalena Andersson.



Regeringen beräknar att den slopade karensdagen kommer att kosta knappt en miljard per månad. Finansministern tillade att det ”beror såklart på hur stor smittspridningen blir”.



Förslaget kommer från de fyra partierna i Januariavtalet och under pressträffen kommunicerade partierna att staten också kommer täcka de extra kostnader kommuner och regioner har till följd av coronaviruset.



Sjukvården får också 1 miljard kronor mer för de extrautgifter sammankopplade med viruset. Ytterliggare 500 miljoner kronor sätts in i en så kallad “smittbärarpenning”, det vill säga en ersättning om 80 procent av lönen för de personer som måste hållas isolerade.



Företag kommer även få möjlighet att ansöka om anstånd för betalningen av arbetsgivaravgifter och preliminärskatter, vilket också gjodes under finanskrisen 2008.

