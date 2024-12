Trump-effekten driver svenskarnas fondsparande

Efter Donald Trumps valseger har svenska sparare visat ett markant ökat intresse för amerikanska fonder, samtidigt som de säljer av sina europeiska och svenska innehav.

Trenden kan kopplas till förhoppningarna om en fortsatt stark amerikansk börs när USA:s nya president tillträder om en knapp månad.

”Förra gången som Trump var president gick börsen starkt under den perioden. Många bedömare och experter tror att börsen är väldigt viktig för Trump som ett mått på hur bra president han är”, säger Dagens PS finansreporter David Ingnäs till Realtid TV.

Självförstärkande effekt

Denna uppfattning skapar en självförstärkande effekt där investerare förväntar sig uppgångar på den amerikanska börsen, vilket i sin tur driver inflödet till USA-fonder.

Samtidigt varnar Ingnäs för riskerna med att följa trender alltför blint.

”Det är väl klokt att inte gå all in på en trend som råkar vara just nu. Men har man ingenting i USA så är det väl kanske klokt att tänka att man ska ha någon del där”, säger han.