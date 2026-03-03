Så stärker koncernen lönsamheten och växlar upp inför 2026

Kraftig resultatförbättring

För 2025 uppgår vinsten till 4,5 miljoner kronor, jämfört med 800 000 kronor året innan. Rörelsemarginalen stärks till 4,2 procent och fjärde kvartalet avslutas med en marginal på 5,1 procent, ett av bolagets starkaste kvartal. Utvecklingen visar att kombinationen av organisk tillväxt och genomförda förvärv under de senaste åren nu ger tydligt genomslag i resultatet, med förbättrad lönsamhet som följd.

– Vi ser att vår modell fungerar och nu fortsätter vi att bygga vidare på den, säger VD Anders Wallqvist.

Byggt för komplexa uppdrag

Thinc Collectives koncernstruktur samlar flera specialistbolag inom kommunikation och rådgivning. Tanken är att kunder ska få en helhetslösning i stället för att arbeta med flera fristående aktörer.



Modellen kommer särskilt till sin rätt i större och mer komplexa projekt, som Global Business Gate i Göteborg, där Thinc arbetar med allt från positionering till affärsstöd tillsammans med bland andra Elof Hansson, Stena Line och Alecta.

AI och strategisk breddning

AI är en integrerad del av verksamheten, både för effektivisering och utveckling av nya lösningar. Men enligt Anders Wallqvist ersätter tekniken inte den mänskliga guidningen.

– Kunden har alltid samma utmaning oavsett om det är juridik, ekonomi, försäljning eller kommunikation. Även om AI finns kan de inte lösa alla sina problem med AI, de behöver fortfarande den här guidningen.

Samtidigt utvecklar bolaget initiativet Edge, som ska minska gapet mellan kommunikationsstrategi och företagsstrategi och ge Thinc möjlighet att ta ett större ansvar i kundernas affärer. Edge kompletterar AI-satsningarna och gör det möjligt att leverera helhetslösningar för komplexa uppdrag där både strategi och operativt stöd behövs.

Utdelningen tillbaka – fortsatt förvärvsfokus

Efter ett mer återhållsamt år återupptar Thinc Collective utdelningen. Bolaget siktar på att över tid dela ut omkring 50 procent av vinsten, samtidigt som man fortsätter att investera i tillväxt och förvärv. Kombinationen av utdelning och offensiv expansion gör aktien intressant både för långsiktiga utdelningsinvesterare och för dem som vill följa bolagets tillväxtresa.

Parallellt fortsätter bolaget sin förvärvsstrategi med målsättning om cirka 10 procents organisk tillväxt och motsvarande tillväxt genom förvärv över tid.

