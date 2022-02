Realtid kan vinna Årets redaktion: "En modig redaktion som kan sin publik"

– I år kom det in nära hundra bidrag till Årets Dagstidning och konkurrensen har varit stenhård. Återigen får vi se en engagerad bransch som satsar helhjärtat på att utveckla publicistiken, stärka affären och värna demokratin, säger Johan Taubert, vd TU – Medier i Sverige.

Årets Dagstidning 2022 har åtta olika klasser. I dessa är nitton tidningar och mediehus samt fyra personer nominerade. Årets vinnare presenteras på Berns i Stockholm den 31 mars.

– De nominerade är redan vinnare, så brukar det heta. I år är det faktiskt mer än sant. Det är fler priskategorier och en större och sträng jurygrupp. I en kategori, Årets Kampanj, har faktiskt juryn bara ansett att två bidrag lever upp till nomineringsnivån. Så ett riktigt stort grattis till alla suveränt välförtjänta nomineringar!, säger Viveka Hansson, programdirektör TV4 och juryns huvudordförande.

Realtid är nominerad i klassen Årets redaktion med motiveringen:

"Ett av de tuffaste områdena att gräva i, och sedan göra begripligt för läsaren. Här är en modig redaktion som kan sin publik – och når den på rätt plattformar."

– Realtid har några av de mest välmeriterade grävjournalisterna som finns i det här landet. Men vi är en mycket liten redaktion, så det har krävts hårt arbete och en stor dos mod att genomföra och publicera de här granskningarna. Att bara bli nominerad känns som att vinna OS-guld! Som vi har slitit, säger Camilla Jonsson, Realtids chefredaktör.

Övriga titlar som är nominerade i samma klass är Nerikes Allehanda och Omni.

Redaktionens arbete har inte bara tilltalat en snabbväxande andel läsare, experter inom området som det breda investerar- och spararkollektivet, utan även branschaktörer, gamla som nya, som vill synas i sammanhanget och stötta oberoende journalistisk.

Per Agerman och Annelie Östlund kunde under förra året som första redaktion berätta hela historien om de snåriga turerna i det konkursade projektet som såldes in som en dröm med hög ränta till investerarna. Det handlade om ekobrottsmisstänkta affärsmän med kopplingar till både Falcon Funds och Contenderhärvan.

Annelie Östlund har också gjort en mycket omfattande granskning av Nord Fondkommission, där delar av verksamheten kunnat bedrivas i tillståndslöst land, trots att det handlat om pengaflöden på mångmiljonbelopp. I oktober förra året drog Finansinspektionen, Nord Fondkommissions samtliga tillstånd.

– Att Realtid, i en väldigt utmanade ekonomisk tid, vågade satsa och bygga ut är något som jag är väldigt stolt över, säger Maria Pellborn, Realtids vd.

Efter att ha dragits med stora förlustsiffror ända sedan bolaget grundades i början av 2000-talet kunde bolaget under 2021 under ledning av Maria Pellborn som ny vd och en ny styrelse vända trenden.

Under 2021 har Realtid gått från bara annonsintäkter till att nu även ha en läsaraffär. Bolagets första event, ESG-dagen, arrangerades i oktober i samarbete med Direkt Studios. ESG-dagen lockade totalt 15 000 åskådare. Under 2021 lanserades även Realtid Akademi med Learnify där bolaget erbjuder digitala utbildningar anpassade för målgruppen.

Antalet sidvisingar och unika besök har också ökat med stora tal jämfört med 2020: på rullande tolv månaders basis har antalet användare per månad ökat med närmare 16 procent. Realtid har samtidigt mer än sexdubblat antalet följare på Linkedin vilket gett i snitt under 2021 kring 80 000 visningar per månad.

Antalet nyhetsbrevsprenumeranter har ökat från 7 000 till närmare 170 000 med en bibehållen branschledande öppningsfrekvens om i snitt över 33 procent under 2021. Realtid noterade även en branschledande öppningsfrekvens för de kommersiella standalone-utskick från kunderna: en öppningsfrekvens på närmare 34 procent i månatligt snitt under 2021.

Realtid ökade under 2021 intäkterna med drygt 200 procent och kunde för helheten notera ett nytt All time high.

– Nomineringen är en utmärkelse till alla inblandade. Jag är så stolt över att få vara med på den här resan med mina grymma kollegor, säger Camilla Jonsson.

Den satsning som påbörjades under förra året fortsätter nu med oförminskad kraft med utökad bevakning av fondmarknaden och karriär och ledarskap. Dessutom blir det en helt ny avdelning för onoterat. Under våren lanseras dessutom Realtid i en helt ny kostym med bättre användarupplevelse och nya funktioner.

Realtid har två anställda redaktörer och fem kontrakterade frilansare: Camilla Jonsson, chefredaktör, Marlène Sellbråten, debatt & featureredaktör, Head of AI och Data, Annelie Östlund, reporter, Per Agerman, reporter, Anders Frick, reporter, Torbjörn Isacson, reporter och Per Lindvall, krönikör.

För det kommersiella ansvarar: Maria Pellborn, vd, Anne Smitt, kommersiell redaktör och kundansvarig och Martin Lättman, säljsupport och traffic.

Joakim Båge är projketledare och moderator för Realtids event och dessutom poddredaktör.