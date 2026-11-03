OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2026

OssDsign AB (publ) meddelar att delårsrapporten för tredje kvartalet 2026 nu finns tillgänglig som PDF på koncernens hemsida, www.ossdsign.com/reports. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Delårsrapporten Q3 2026 kommer även presenteras via en livesänd webcast kl 11:00 idag den 3 november på följande länk: https://access.dnbcarnegie.com/companies/1392/live och kan även nås via OssDsigns hemsida.

Tredje kvartalet i siffror

Nettoomsättningen uppgick till 35 728 TSEK (44 020), vilket motsvarar en minskning om 8,2% kvartal-över-kvartal med konstanta växelkurser, eller 5,4% enligt rapporterade siffror. Detta är i linje med förväntan samt med vår vägledning till marknaden.

Bruttomarginalen om 93,2% är en förbättring jämfört med 92,1% i föregående kvartal 2026 men lägre än de 95,5% i tredje kvartalet föregående år. Viss förbättring i produkt- och kundmix jämfört med föregående kvartal, men fortfarande negativt mot föregående år.

Justerat rörelseresultat (EBIT) om -6 615 TSEK (-5 319), där minskade rörelsekostnader kompenserade för nästan hela avvikelsen på bruttovinstnivå.

Rapporterat rörelseresultat om -6 863 TSEK (-5 533).

Rörelsekostnaderna var lägre än föregående år, med försäljningsrörliga kostnader om 49,9% (48,7%) av nettoomsättningen i kvartalet.

Periodens resultat uppgick till -5 776 TSEK (-5 781).

Resultat per aktie låg kvar på -0,1 SEK (-0,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 255 TSEK (-9 379), vilket är bättre än föregående år, till följd av den gynnsamma rörelsekapitalutvecklingen.

Första nio månaderna i siffror

Nettoomsättningen uppgick till 110 383 TSEK (135 036), vilket motsvarar en minskning om 13,6% med konstanta växelkurser, eller 18,3% enligt rapporterade siffror.

Bruttomarginalen om 92,3% (96,3%) påverkades negativt av en ofördelaktig produkt- och kundmix.

Justerat rörelseresultat (EBIT) om -31 979 TSEK (-17 086), som en direkt följd av den lägre försäljningen och bruttomarginalen, med viss motverkande effekt från de lägre rörelsekostnaderna.

Rapporterat rörelseresultat om -32 677 TSEK (-25 167).

Rörelsekostnaderna var lägre än föregående år och försäljningsrörliga kostnader minskade till 47,2% (48,9%) av nettoomsättningen i perioden.

Periodens resultat uppgick till -28 658 TSEK (-28 699).

Resultat per aktie låg på -0,3 SEK (-0,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -31 932 TSEK (-47 148), drivet av den gynnsamma rörelsekapitalutvecklingen under årets första nio månader.

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Väsentliga händelser under tredje kvartalet

OssDsigns register PROPEL som utvärderar ryggradsfusioner med OssDsign Catalyst® omfattar nu fler än 400 patienter.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets slut

Inga väsentliga händelser att rapportera efter det tredje kvartalets slut.

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Denna information är sådan som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-11-03 07:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Mark Waugh, VD

+1 (260) 804-1342

mark.waugh@ossdsign.com

Certified Adviser

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Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)

Om OssDsign

OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations ortobiologiska produkter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stödjer kroppens egen läkningsförmåga och ger patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark närvaro på den amerikanska marknaden. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm, Sverige.