Netlight tillkännager ny rotation i VD-duo

Netlight introducerade sin innovativa VD-duomodell 2021, där två ledare delar ansvaret. Modellen utmanar den traditionella VD-strukturen genom att erbjuda bredare perspektiv, större ledarskapskompetens, ökad internationell erfarenhet och en jämlik sparringpartner för de som innehar rollen.

Rotationsprincipen är en grundläggande del av Netlights VD-duomodell. Styrelsen, i samarbete med partnergruppen, utser med några års mellanrum en ny med-VD (co-CEO) från partnergruppen för att säkerställa att rollen fortsatt är i linje med Netlights vision och värderingar, vilket säkerställer långsiktig framgång.

Den nyutnämnda co-CEO, Anders Thall, är partner och konsult baserad på Netlights kontor i Stockholm. Thall har en gedigen bakgrund inom strategisk rådgivning och har varit en drivkraft i att definiera och expandera Netlights tjänsteerbjudande globalt.

I samband med rotationen i VD-duon förstärker Netlight även sin exekutiva grupp genom att utse Djavad Hedayati, partner baserad i München, till medlem i gruppen. Den exekutiva gruppen ansvarar för Netlights globala affärsverksamhet och styrning.

Detta träder i kraft den 1 januari 2025.

”Jag är hedrad och mycket glad över att få kliva in i rollen som co-CEO. Netlights engagemang för innovation, samarbete och mångfald ligger mig varmt om hjärtat. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Katri Junna för att bygga vidare på företagets framgångar,” säger Anders Thall, ny co-CEO.

”På Netlight växer vi genom kontinuerlig förnyelse, vilket gör att vi kan anpassa oss, innovera och förbli konkurrenskraftiga i en föränderlig värld. Vår VD-duomodell speglar detta perfekt. Jag är mycket glad över att välkomna Anders Thall till rollen och är övertygad om att våra styrkor kompletterar varandra väl för att leda Netlight framåt,” säger Katri Junna, nuvarande co-CEO

Erik Fröberg, styrelseordförande, tillägger: ”Netlight har framgångsrikt navigerat genom en utmanande marknad, och jag vill rikta ett stort tack till Felix Sprick för hans värdefulla insatser. Vi är glada över att välkomna Anders Thall som ny co-CEO. Vi är övertygade om att det kombinerade ledarskapet hos Katri Junna och Anders Thall kommer att göra det möjligt för Netlight att blomstra och fortsätta växa i den ständigt föränderliga digitala världen. Jag är också mycket glad över att Djavad Hedayati blir en del av exekutivgruppen där han kommer att ta ett större ansvar.”

Felix Sprick, avgående co-CEO, säger: ”Att få tjänstgöra som co-CEO på Netlight har varit en fantastisk resa och en stor ära. Jag tror starkt på styrkan i vår rotationsmodell, som gör det möjligt för ledare att kliva in i och lämna rollen smidigt och utan prestige. Detta tillvägagångssätt ger inte bara Anders Thall möjligheten att växa och lyckas i sin nya roll, utan ger mig också möjlighet att fokusera på att driva Netlight framåt som partner.”

About Netlight

Netlight is an international digital consulting firm, helping leading companies to succeed in the digital landscape, from advice to implementation. Our service contains the collective intelligence of 2000 consultants offering a comprehensive range of digital services, from strategy to technology. We support industries that are facing new challenges and opportunities based on new technology, to make better business. Netlight has been awarded several times for profitable growth and management, as a top employer, and for our engagement in Diversity, Equity, and Inclusion. Located in Stockholm, Oslo, Helsinki, Copenhagen, Munich, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Zurich, Cologne, Amsterdam and Toronto. Co-creating the future today, since 1999. www.netlight.com