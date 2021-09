Polestar bekräftar notering – värderas till 181 miljarder

Under helgen rapporterade flera medier att en affär var nära.



Affären värderar det kombinerade bolaget till 20 miljarder dollar, motsvarande 181 miljarder kronor, och kommer tillföra det Göteborgs-baserade bolaget 1 050 miljoner dollar.



Aktien kommer att handlas på Nasdaq i USA under kortnamnet PSNY och få bolagsnamnet Polestar Automotive Holding.



Bloomberg News rapporterade redan i somras att de två sidorna förde diskussioner om ett samgående. Bakom Gores Guggenheim står private equity-firman The Gores Group och kapitalförvaltaren Guggenheim Partners.

Gores Guggenheim listades i mars och tog in cirka 800 miljoner dollar under processen.

Volvo Cars kommer investera ytterligare 600 miljoner dollar i elbilstillverkaren Polestar i samband med noteringen.

Volvo Cars förväntas få en ägarandel på 50 procent av Polestar efter noteringen.