Lyxsemester i frysen: Så funkar toaletten på Europas ishotell

Nej, du ska inte kissa i hörnet

Sedan kommer toaletten.

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Det cirkulerar historier om att manliga gäster på ishotell helt enkelt skulle kissa i ett hörn av rummet under natten. Det låter möjligen praktiskt efter några drinkar i isbaren, men något stöd för att detta skulle vara accepterad hotellpraxis finns inte.

ICEHOTEL är tvärtom tydligt. De vanliga isrummen och konstsviterna saknar egen toalett. Behöver du gå på toa får du lämna sovsäcken och gå till Riverside Lobby, den uppvärmda byggnaden bredvid hotellet. Där finns toaletter, duschar, omklädningsrum och bastu. Byggnaden är öppen dygnet runt.

Det finns en genväg för den som har råd. ICEHOTELS deluxesviter har privat varm relaxavdelning och eget badrum. Du kan alltså sova i frysen och gå på toaletten i vanlig svensk inomhustemperatur.

På ICEHOTEL ingår kyla i priset. Värmen finns några steg bort tillsammans med dusch, bastu och toalett.

Norge skickar också ut gästerna

Samma upplägg finns på Sorrisniva Igloo Hotel i Alta i Norge, där temperaturen ligger mellan minus fyra och minus sju grader.

Hotellet får uttryckligen frågan på sin sajt om det finns toaletter inne i ishotellet. Svaret är nej. Toaletterna ligger i en separat uppvärmd byggnad som är förbunden med ishotellet. Där finns också duschar och bastu.

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Med andra ord bör den som planerar en natt i ett norskt isrum fundera ett extra varv kring den sista ölen före läggdags.

Sorrisniva byggs varje vinter av omkring 250 ton is och 7 000 kubikmeter snö. Någon toalett inne i sovrummet har ändå inte fått plats.

ICEHOTEL erbjuder svensk vinter när den är som mest koncentrerad. Is, snö, mörker och ett varmt rum i byggnaden bredvid när du är klar med det kalla.

Schweiz har hittat torrtoaletten

I schweiziska Iglu-Dorf har man valt en annan modell. Där finns torrtoaletter.

Gäster i de billigare igloorna använder gemensamma toaletter i anläggningen. Bokar du en Plus-igloo eller en svit får du en privat torrtoalett i en liten anslutande igloo. I Zermatt finns dessutom rinnande vatten och duschar.

Euronews lista innehåller även Snowhotel 365 i Kirkenes, där temperaturen ligger runt minus fyra grader, och Arctic SnowHotel utanför Rovaniemi. Gemensamt för hotellen är att gästerna får riktiga sovsäckar och tillgång till varma utrymmen.

På ICEHOTEL rekommenderar man faktiskt bara en natt i ett kallt rum. Resten av vistelsen föreslås ske varmt. Ett råd som sannolikt känns särskilt klokt omkring klockan 03.17 när blåsan meddelar att det är dags att lämna sovsäcken.

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