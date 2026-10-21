Du betalar hotellpris för att sova i ett rum där det är fem minusgrader, sängen är byggd av is och dörren ibland består av ett draperi. Ändå fortsätter Europas ishotell att locka gäster som vill krypa ner bland renskinn, isskulpturer och sovsäckar. Men det finns en fråga som sällan syns på bilderna av norrskenet: vad gör du när du blir kissnödig klockan tre på natten?
Lyxsemester i frysen: Så funkar toaletten på Europas ishotell
Sverige ligger bra till i frysen
En affärstidning har listat fem av Europas mest spektakulära hotell byggda av is och snö. Svenska ICEHOTEL i Jukkasjärvi är självskrivet på listan.
Varje vinter byggs nya delar av hotellet upp med is från Torneälven. Temperaturen i de kalla rummen ligger runt minus fem grader. Sängen består inte bara av ett isblock, vilket vore något för den verkligt övertygade gästen, utan har träbotten, madrass och renskinn.
Sedan kryper du ner i en expeditionssovsäck som enligt hotellet klarar temperaturer ner mot minus 25 grader. Mössa, underställ och tjocka strumpor rekommenderas.
Det är alltså kallt, men inte tio minusgrader som ibland anges när ishotell diskuteras. De stora ishotellen i Norden håller normalt temperaturer mellan ungefär noll och sju minusgrader, skriver Euronews.
Nej, du ska inte kissa i hörnet
Sedan kommer toaletten.
Det cirkulerar historier om att manliga gäster på ishotell helt enkelt skulle kissa i ett hörn av rummet under natten. Det låter möjligen praktiskt efter några drinkar i isbaren, men något stöd för att detta skulle vara accepterad hotellpraxis finns inte.
ICEHOTEL är tvärtom tydligt. De vanliga isrummen och konstsviterna saknar egen toalett. Behöver du gå på toa får du lämna sovsäcken och gå till Riverside Lobby, den uppvärmda byggnaden bredvid hotellet. Där finns toaletter, duschar, omklädningsrum och bastu. Byggnaden är öppen dygnet runt.
Det finns en genväg för den som har råd. ICEHOTELS deluxesviter har privat varm relaxavdelning och eget badrum. Du kan alltså sova i frysen och gå på toaletten i vanlig svensk inomhustemperatur.
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Norge skickar också ut gästerna
Samma upplägg finns på Sorrisniva Igloo Hotel i Alta i Norge, där temperaturen ligger mellan minus fyra och minus sju grader.
Hotellet får uttryckligen frågan på sin sajt om det finns toaletter inne i ishotellet. Svaret är nej. Toaletterna ligger i en separat uppvärmd byggnad som är förbunden med ishotellet. Där finns också duschar och bastu.
Med andra ord bör den som planerar en natt i ett norskt isrum fundera ett extra varv kring den sista ölen före läggdags.
Sorrisniva byggs varje vinter av omkring 250 ton is och 7 000 kubikmeter snö. Någon toalett inne i sovrummet har ändå inte fått plats.
Schweiz har hittat torrtoaletten
I schweiziska Iglu-Dorf har man valt en annan modell. Där finns torrtoaletter.
Gäster i de billigare igloorna använder gemensamma toaletter i anläggningen. Bokar du en Plus-igloo eller en svit får du en privat torrtoalett i en liten anslutande igloo. I Zermatt finns dessutom rinnande vatten och duschar.
Euronews lista innehåller även Snowhotel 365 i Kirkenes, där temperaturen ligger runt minus fyra grader, och Arctic SnowHotel utanför Rovaniemi. Gemensamt för hotellen är att gästerna får riktiga sovsäckar och tillgång till varma utrymmen.
På ICEHOTEL rekommenderar man faktiskt bara en natt i ett kallt rum. Resten av vistelsen föreslås ske varmt. Ett råd som sannolikt känns särskilt klokt omkring klockan 03.17 när blåsan meddelar att det är dags att lämna sovsäcken.
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