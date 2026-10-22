H&M och Lager 157 mitt i modebranschens enorma klädberg

Från 14 till 68 plagg om året

Dana Thomas visar också hur kraftigt vårt förhållande till kläder har förändrats.

1980 köpte en genomsnittlig amerikan omkring 12 till 14 klädesplagg om året. 2018 var siffran 68.

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På 1960-talet gick 10,4 procent av ett amerikanskt hushålls budget till kläder och tjänster som kemtvätt. I dag är andelen omkring 2,5 procent, trots att konsumenterna köper ungefär fem gånger så många produkter.

Förklaringen finns bland annat i globaliseringen.

Produktionen har flyttats till länder där löner och tillverkningskostnader är låga. Bara omkring tre procent av kläderna som säljs i USA tillverkas numera i landet.

En t-shirt kan därför kosta mindre än lunchen du spiller på den.

Svenskarna har också fyllt garderoberna i allt snabbare takt. År 2000 konsumerade vi i genomsnitt 10,7 kilo nya kläder och hemtextilier per person. 2025 var siffran 15,2 kilo, en ökning med drygt 42 procent. Och då missar statistiken delar av svenskarnas direkta e-handel från utlandet.

När själva plagget blir billigt blir det också mindre kostsamt för företaget att producera lite för mycket. Lagerhållning, sortering och återvinning kan kosta mer än att göra sig av med varan.

H&M sitter på miljarder i kläder

H&M-gruppen omsatte drygt 228 miljarder kronor under 2025. Vid årets slut uppgick koncernens varulager till 35,4 miljarder kronor.

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Varulager är självfallet inte samma sak som osålda eller förstörda kläder. Det visar däremot vilka volymer ett av världens största modeföretag måste hantera.

H&M försöker samtidigt minska miljöpåverkan. Under 2025 var 32 procent av materialen som koncernen använde återvunna. Vd Daniel Ervér säger att bolaget vill kombinera tillväxt med minskade utsläpp.

Koncernen har också länge erbjudit kunder möjligheten att lämna in gamla kläder i butikerna.

Hur effektiv klädinsamling generellt är har blivit en egen diskussion.

Organisationen Changing Markets Foundation gömde 2023 AirTags i 21 klädesplagg som lämnades till klädkedjor i Europa eller skickades till återförsäljningssajter. Bara fem återanvändes eller såldes vidare inom Europa. Övriga förstördes, blev liggande i lager eller exporterades till Afrika.

Testet omfattade flera aktörer och kan inte läggas på H&M. Det visar däremot problemet med den stora gröna förhoppningen, återvinningen.

Enligt Textile Exchange blir mindre än en procent av världens kläder återvunna till ny textilfiber.

Lager 157 trampar gasen i botten

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Samtidigt växer en annan svensk spelare snabbt.

Lager 157 från Gällstad har byggt sin position på enkla basplagg och låga priser. Kedjan har passerat 90 butiker och expanderar i Sverige och på flera europeiska marknader.

Under 2024 ökade omsättningen med 28 procent till 3,5 miljarder kronor. Bolaget planerade därefter mer än 20 nya butiker under 2025.

Grundaren Stefan Palm har konsekvent gått åt motsatt håll mot den traditionella modevärldens jakt på exklusivitet.

”När världen blir mindre och modet snurrar allt snabbare väljer vi istället att bli ännu enklare och mer basic”, säger han.

Lager 157 pekar på stora produktionsserier, enkelt sortiment, effektiv distribution och låg marknadsföringskostnad som förklaringar till priserna.

Men ju större volymerna blir, desto mer central blir frågan som Dana Thomas ställer om hela branschen. Hur mycket ska egentligen produceras?

H&M möter inte bara kunder utanför butikerna. Aktivister har återkommande demonstrerat mot bolaget, senast med protester mot användningen av ull vid modevisningar. Foto: Samuel Steén/TT

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EU har tröttnat på klädberget

Politikerna har börjat svara.

Sedan den 19 juli 2026 får stora företag inom EU som huvudregel inte förstöra osålda kläder, skor och accessoarer. Medelstora företag omfattas från 2030.

EU-kommissionen uppskattar att mellan fyra och nio procent av textilierna som sätts på den europeiska marknaden förstörs innan de ens har använts. Det motsvarar mellan 264 000 och 594 000 ton varje år.

Produkter ska i första hand säljas, reas ut, doneras eller förberedas för återanvändning. Företag som förstör osålda produkter med stöd av något av undantagen måste dessutom kunna redovisa varför.

För H&M är den nya verkligheten redan här. Lager 157 växer snabbt mot samma regelverk.

Och polyestertröjan för 99 kronor har plötsligt fått ett betydligt längre liv än företaget som beställde den kanske hade räknat med.

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