Penningtvättshärvan i Danske Bank växer

Danske Banks börsvärde sjönk med 19 miljarder kronor under tisdagen efter nya avslöjanden om den misstänkta penningtvätten i bankens filial i Estland. Bankens storägare Didner & Gerge förlorade en kvarts miljard kronor som en följd av avslöjandet.

Börsfallet i den danska banken under tisdagen kom efter Financial Times avslöjande om att utredningen om misstänkt penningtvätt i bankens estniska filial visar att den hanterat 270 miljarder kronor under ett år.

Danske Banks estniska filial hanterade så mycket som 30 miljarder dollar åt ryska och ex-sovjetiska kunder under toppåret 2013.

Det är en av slutsatserna i den rapport som en konsultfirma håller på att ta fram åt Danske Bank gällande den penningtvättshärva som håller på att nystas upp i bankens estniska filial, rapporterade Financial Times på måndagskvällen.

"Det är verkligen ett hisnande belopp för en sådan liten filial. Sådana belopp kan inte strömma genom utan att det väcker frågor", säger en källa nära utredningen till tidningen.

Enligt den preliminära rapporten, framtagen av konsultfirman Promontory Financial, uppgick antalet transaktioner åt utländska kunder, så kallade non-resident portfolio, till nära 80 000 under 2013. Dessa omfattade ett totalt värde motsvarande 275 miljarder kronor.

Financial Times betonar att inte alla dessa transaktioner är misstänksamma, men påpekar samtidigt att det är bankens ansvar att se till att det finns tillräckliga penningtvättskontroller på plats.

Avslöjandet om rapportens innehåll ledde till att Danske Banks börsvärde på Köpenhamnsbörsen sjönk med drygt 6 procent, motsvarande 19 miljarder kronor, under tisdagen.

Danske Banks resa nedåt på börsen har slagit hårt mot bland annat det svenska fondbolaget Didner & Gerge. Enbart tisdagens fall minskade värdet på fondbolagets post i banken med mer än en kvarts miljard kronor, rapporterar Dagens Industri.

Didner & Gerges fond Aktiefonden som förvaltar aktier till ett sammanlagt värde av 42 miljarder kronor har investerat nästan 10 procent av fondens kapital i Danske Bank. Fonden är Danskes femte största ägare med drygt 1,7 procent av kapitalet eller drygt 15 miljoner aktier, enligt Holdings.

Så sent som i maj och juni ökade fonden sitt innehav med 1,2 miljoner aktier.

Misstankar om att det förekommit penningtvätt utreds av flera myndigheter i både Estland och Danmark, och avser åren 2007-2015. Danske Banks initiala bedömning vara att transaktioner om 3,9 miljarder dollar i den estniska filialen kunde klassas som misstänkta i sammanhanget.

Efter nyligen publicerade tidningsuppgifter i danska tidningen Berlinske om att det sannolikt handlar om betydligt högre belopp har banken medgett att det slutgiltiga summan kommer att vara "något högre" än den initiala bedömningen, något banken upprepar i en kommentar till Financial Times artikel.

"Vi kan inte bekräfta den konkreta information som nämns i medierna. Som vi tidigare har sagt står det klart att problemen relaterade till portföljen är betydligt större än vad vi ursprungligen förväntade oss, när undersökningarna sattes i gång", är en av bankens kommentarer till uppgifterna, enligt den danska nyhetsbyrån Ritzau, rapporterar Direkt.

På tisdagen publicerade också Berlinske nya uppgifter om härvan. Bland annat kontrollerade regimen i Azerbajdzjan och presidenten fyra konton i den estniska filialen. De användes för lyxinköp och mutor i väst, bland annat till ledamöter i Europarådet.

Andra konton i filialen kontrollerades av ryska medborgare med kopplingar till den ryska underrättelsetjänsten FSB och presidentens kusin, Igor Putin, som tidigare var chef för bland annat ryska Master Bank.