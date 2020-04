Oljepriset rasar 20 procent

Priset på råolja faller på nytt under måndagen och är nu på de lägsta nivåerna sedan 1999.

Ett fat WTI-olja handlas nu för omkring 15 dollar vilket är en prisminskning om 20 procent bara i dag. Under 2020 har oljepriset minskad med omkring 75 procent.



Enligt strateger handlar dagens oro om att de amerikanska anläggningarna som lagrar olja snart är full, skriver sajten Investing.



"Det har inte nått kapacitetstaket men rädslan finns för att det ska göra det", säger Michael McCarthy, marknadsstrateg vid CMC Markets i Sydney, enligt Investing.



Enligt ANZ Bank har lagren vid den amerikanska anläggningen Cushing stigit med nästan 50 procent sedan i början av mars, skriver BBC.



Detta sker samtidigt som de redan överenskomna produktionsminskningar från Opec och Ryssland kommer att börja gälla från och med i maj. De har kommit överens om

sänkningar av produktionen med 9,7 miljoner fat olja per dag för att anpassa utbudet efter den kraftigt fallande efterfrågan.



"Det finns fortfarande en viss oro för att den 10 miljoner fat per dag stora sänkningen inte är tillräcklig för att kunna svara mot den förstörda efterfrågan så utsikterna för oljepriset är fortsatt dämpade", säger Michael McCarthy.



