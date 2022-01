Nytt kapitel – Oktogonen under 10 procent i Handelsbanken

Enligt ett flaggningsmeddelande har Oktogonen på onsdagen sålt drygt fem miljoner aktier i Handelsbanken. Pensionsstiftelsen äger därefter drygt 193 miljoner aktier, motsvarande 9,8 procent av kapitalet och 9,9 procent av rösterna. Även i december sålde Oktogonen aktier.

Redan 2019 kunde Realtid konstatera att Oktogonen skulle drabbas av ökad skatt om Handelsbankens styrelse skulle fortsätta dra in avsättningarna. Gränsen för det gick vid 10 procents ägande, och nu har Oktogonen för första gången sedan 2003 alltså hamnat under den gränsen både i kapital och röster.

Oktogonen var under många år en bärande idé bakom den så kallade Handelsbanksandan. Stiftelsen har tidigare fått pengar när bankens lönsamhet varit högre än genomsnittet för jämförbara banker

De årliga avsättningarna av resultatandelar, som var lika för alla anställda, har också gjort att många långvarigt anställda i banken kunnat få mångmiljontillskott till sina pensioner.

Sedan starten 1973 var det under många år bara några enstaka speciella tillfällen som gjorde att avsättningen till stiftelsen ställdes in. Sedan Fredrik Lundberg tog makten över Handelsbankssfären, och började montera ned korsägandet, har dock även stiftelsen hamnat i skottgluggen, till många anställdas missnöje. Efter att avsättningen drogs in 2018 sattes ett tak året därefter, för att sedan slopas helt från och med 2020.

För att klara sina åtaganden till de tidigare anställdas pensioner har det därefter stått klart att Oktogonen skulle tvingas sälja av aktier efter hand, och därmed även komma under den skattefria gränsen.

Oktogonens dåvarande ordförande har i Realtid tidigare förklarat det som nu händer med att ”När man gör ett så kallat karaktärsbyte säger regelverket att då sätts ett anskaffningsvärde på vårt innehav vid det tillfället. Den framtida avkastningen får då samma beskattning som gäller för övriga innehav som Oktogonen har, det vill säga skatt på utdelning och på eventuella vinster med utgångspunkt från det nya anskaffningsvärdet.”

Under senare år har stiftelsen också tvingats sälja sina innehav i en rad andra bolag som ingår i Handelsbankssfären, Industrivärden, AB Volvo, Sandvik och Essity för sammantaget nära en halv miljard kronor.

Oktogonens två styrelserepresentanter har sedan tidigare också lämnat sina poster.