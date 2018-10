Nordea utser ny Sverigechef

I dag meddelar Nordea att man har utsett Per Långsved till ny landschef för Sverige och chef för Personal Banking i Sverige. Han tillträder i början av april 2019.

Per Långsved har en lång karriär bakom sig på SEB, där han sedan 2016 har varit chef för Personal Banking. Han har innehaft en rad ledande befattningar på SEB sedan 2008, enligt pressmeddelandet från Nordea.

Per Långsved ersätter därmed Anna Storåkers, som efter nio år på ledande befattningar i Nordea tog det personliga beslutet att lämna banken i slutet av augusti.

- Jag är mycket glad att ta mig an den här rollen. Det är en intressant tid att gå in i Nordea som drivit ett transformationsarbete under en längre tid. Tillsammans med bankens dedikerade medarbetare och breda kompetens ser jag fram emot att fortsätta och accelerera bankens långsiktiga arbete för att stärka positionen i Sverige, säger Per Långsved.

Casper von Koskull, vd för Nordeakoncernen, välkomnar Per Långsved.

- Per har både den erfarenhet och den energinivå som krävs för att vi ska kunna nå de högt uppsatta mål vi har för Nordea i Sverige. Med stort fokus på kundnöjdhet, förmåga att verkställa strategier och goda ledaregenskaper ser vi Per som rätt person. Han kan nu bygga vidare på teamet som långsiktigt ska nå goda resultat och fortsätta den positiva trend vi ser vad gäller kundupplevelse och kundnöjdhet bland Nordeas privatkunder, säger Casper von Koskull och fortsätter:

- Nordea har nu sitt säte i Finland, som ingår i den europeiska bankunionen, men den dagliga verksamheten i Sverige fortsätter precis som tidigare och likaså våra stora investeringar för att bli en ännu bättre bank för våra kunder. Rollen som landschef för Sverige blir central i detta fortsatta arbete.

Martin Persson, chef för Wholesale Banking och filialchef för Nordea i Sverige, fortsätter som tillförordnad landschef för Sverige till dess att Per Långsved tillträder. Samtidigt fortsätter Tina Sandvik i sin roll som tillförordnad chef för Personal Banking Sverige till dess att Per Långsved börjar på Nordea.