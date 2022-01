Nordea: Svensk ekonomi visar tydliga tecken på att vara överstimulerad

–Svensk ekonomi visar tydliga tecken på att vara överstimulerad och efterfrågan på arbetskraft är den högsta på decennier. Såväl ekonomin som arbetsmarknaden är snart starkare än om pandemin inte hade inträffat, säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom i en skriftlig kommentar.

Nordeas ekonomer konstaterar att den svenska inhemska ekonomin är het, med konsumtionslystna hushåll och hög investeringsvilja i näringslivet – och man ser att företagen har stora utmaningar med brist på arbetskraft.

– Efterfrågan på arbetskraft slår alla rekord samtidigt som varseltalen är de lägsta på tre decennier. Arbetslösheten väntas nå den lägsta nivån sedan 2008 redan i sommar, säger Annika Winsth.

Trots det är löneökningstakten återhållsam och Nordeas experter bedömer att den höga inflationen faller tillbaka senare under 2022. Det betyder, enligt Nordea, att Riksbanken inte hinner höja räntan varken under 2022 eller 2023. Däremot tror man att Riksbanken minskar sina innehav av obligationer med start redan under det andra kvartalet i år, vilket leder till högre räntor.

– Samtidigt är det valår vilket innebär att finanspolitiken förblir expansiv med kortsiktiga efterfrågestimulanser, inte minst till hushållen. Det riskerar att elda på en redan het ekonomi. Nu är det viktigt att fokusera på långsiktiga åtgärder som bidrar till att förbättra svensk konkurrenskraft samt att komma tillbaka till en sund ekonomisk politik, säger Annika Winsth.