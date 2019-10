Nordax Bank: “Stark utveckling av nyutlåningen”

Nordax Bank ökar rörelseresultatet för januari-september 2019 till 388 miljoner kronor (375) till följd av bättre räntenetto och minskade kreditförluster, enligt delårsrapporten.

Räntenettot för januari-september 2019 uppgick till 1 093 miljoner kronor (982). Räntenettot ökade på grund av en växande utlåning och förvärvet av SHP.

“Stark utveckling av nyutlåningen inom såväl privatlån, bolån som kapitalfrigöringskrediter”, skriver banken.

Utlåningstillväxten uppgick till 23% vid utgången av tredje kvartalet och den totala utlåningen uppgår till 23,8 mdkr

Rörelsekostnaderna för januari-september 2019 uppgick till -589 miljoner kronor (-393). Kostnaderna ökade till följd av tillväxtinitiativ för att växa och bredda Nordax affär samt förvärvskostnader och tillkommande kostnader för SHP.

Kreditförlusterna för januari-september 2019 uppgick till -168 miljoner kronor (-276), motsvarande 1,2 procent (2,6) av genomsnittlig utlåning.

Fed signalerar paus med räntesänkningar

Fed sänkte som väntat räntan på onsdagen och gav signaler om en paus med ytterligare räntesänkningar.

De finansiella marknaderna och Nordea verkar, enligt Nordeas morgonmejl, “överens om att det övergripande beskedet från Fed var hökaktigt, då ribban för ytterligare sänkningar i denna cykel har höjts. Nordea tror dock på en till sänkning i antingen december eller januari”.

SEB skriver i sitt morgonmejl att deras tolkning av Feds budskap: ”nu pausar vi”.

“På presskonferensen underströk Feds ordförande Powell sin slutsats att detta är en korrigering, ingen tradi­tio­nell sänk­ningscy­kel. Stämningsläget är annorlunda nu jämfört med sensommaren då ordet recession do­minera­de ny­hetsflödet. Nedåtriskerna för tillväxten kvarstår dock. Därför räknar vi med ännu en sänkning om några må­nader som en extra försäkring. Överlag uppvisade Powell marginell slagsida åt det hökaktiga hållet men sa också att inflationen måste upp tydligt för att höjning ska aktualiseras”, skriver SEB.

Fiat Chrysler och Peugeot är överens om fusion

Fiat Chrysler och Peugeot är överens om en fusion där de kommer att äga hälften var i en ny bilkoncern som blir en av världens största. Det framgår av ett pressmeddelande på torsdagsmorgonen, skriver Omni.

”Diskussioner har öppnat en väg mot att skapa en ny koncern med global skala och resurser som kommer att ägas till 50 procent av PSA:s aktieägare och till 50 procent av FCA:s aktieägare”, heter det.

Peugeot kommer enligt tidigare rapporter att få sex platser i styrelsen och Fiat Chrysler får fem. Peugeot-vd:n Carlos Tavares blir som tidigare rapporterat vd för det nya bolaget. Fiat Chryslers ordförande John Elkann blir ordförande, enligt källor till WSJ.

Asiatiska börser stiger på torsdagen

Asiatiska börser stiger överlag på torsdagen sedan Federal Reserve på onsdagskvällen sänkt styrräntan. Fed verar samtidigt signalera en räntesänkningspaus därefter om inte ekonomin märkbart försämras, rapporterar Reuters.

MSCI-index för aktier i Asien och Stillahavsregionen exklusive Japan stiger 0,4 procent medan Nikkei-index stiger med 0,4 procent.

Shanghaibörsen sjunker 0,3 procent och i Hongkong stiger Hang Seng-index med 0,8 procent.

Amerikanska aktieindex steg på onsdagen efter Fed-beskedet och storbolagsindexet S&P 500 ökade 0,3 procent.

Minifuturen för S&P 500 är oförändrad på torsdagsmorgonen, enligt Reuters.

Bankaktier inte lika högt i kurs hos Nordnets kunder

Flera stora börsbolag har överraskat med rapporter som inte varit så svaga som marknaden befarade, även om den svaga kronan agerade krockkudde på många håll, enligt Nordnet. De fyra storbankernas rapporter bekräftade dock bilden av en pressad sektor, där SEB utgör undantaget.

Swedbank har varit den mest nettoköpta aktien bland Nordnets sparare under flera av årets månader, men i oktober halkar banken ned till en sjunde plats.

– Banker och investmentbolag har under en lång tid dominerat i köptoppen. Det beror dels på att sektorn erbjuder hög direktavkastning, men också på att flera av aktierna – i synnerhet Swedbank och Nordea – av många anses handlas till rabatt efter de stora kursrasen, säger Frida Bratt.

Varken Handelsbanken, Nordea eller SEB finns i oktober ens med på tio i topp-listan över de mest nettoköpta aktierna.

– Det är ett trendbrott. Förutom att penningtvättsanklagelserna ligger som en våt filt över Swedbank och Nordeas aktiekurser, brottas sektorn med kostnader för såväl minusränta som regelefterlevnad och digitalisering. Ökad konkurrens blir lök på laxen, säger Frida Bratt.

En av de mest sålda aktierna under oktober är Elon Musks Tesla, som oväntat slog till med en vinst i årets tredje kvartal. Rapporten fick aktien att rusa med över 20 procent i efterhandeln på rapportdagen.

Bank of Japan lämnar räntan oförändrad

Bank of Japan (BOJ) lämnade styrrräntan oförändrad på -0,1 procent och gjorde inga förändringar i sin penningpolitiska hållning såsom QE köp etccetera. Samtidigt gav centralbanken tydligare signaler om att de är redo att sänka räntan vid behov, skriver Nordea i sitt morgonmejl. BOJ uppgav även i sin framåtblickande guidance att räntor kommer förbli låga eller ännu lägre, så länge det krävs. Tidigare hette det att de skulle behålla ”ultralåga” räntor fram till 2020.

“Japan har testat politiken i ett kvarts sekel. Lycka till Mr Haruhiko ”Never-ever-give-up” Kuroda”, skriver SEB i sitt morgonmejl.

SEB: Kronan undervärderad med 10 procent

Kronan är undervärderad med 10 procent, enligt SEB:s beräkningar.

“En vecka efter riksbankssignaleringen om räntehöjning 19 dec (= tack-&-adjö till mi­­nusräntan) handlas kronan 5-6 öre svagare mot euron och dollarn. Vi har flaggat för att hösten säsongmäs­sigt innebär motvind för kronan vilket troligen är det vi ser just nu. Rubriken på förstasidan på Di idag ”Var­ning för dopad export”. Våra beräkningar visar att kronan handlas med 10% rabatt (undervär­derad). Där­emot är slutsatsen att aktieanalytiker är mycket medvetna om att vinsterna skruvats upp av kroneffekten”, skriver SEB i sitt morgonmejl.

Nordax har utökar obligationslån med 200 miljoner kronor

Nordax har utökat det seniora icke-säkerställda obligationslånet som emitterades den 23 september 2019 200 miljoner kronor. Obligationslånet har ett slutligt förfall den 23 september 2022 och uppgår efter utökningen till 500 miljoner kronor. Emissionskursen för utökningen motsvarar en ränta om 3 månaders Stibor + 1,45 procent.

Obligationerna emitteras under Nordax Banks MTN-program med en total ram om 3 miljarder kronor. Nordea har agerat emissionsinstitut för transaktionen.

Stordalen ser synergier mellan Ving och egna hotell

Petter Stordalen tror på vissa synergier med de egna hotellen, men det är inte därför som han intresserat sig för Ving, utan för att bolaget i sig självt var starkt, säger han till Svenska Dagbladet.

– Men jag har ju 2,5 miljoner medlemmar i Nordic Choice som sannolikt får erbjudanden om att resa med charter framöver. Och jag tar ju gäster till mina hotell i Norden och Ving tar gäster från Norden. På så vis passar vi ganska bra tillsammans, säger han.

Ska Vinghotellen bli mer som hos Nordic Choice?

– Jag tror inte synergierna ligger där, utan i förståelsen av gästupplevelser och kulturer. Ving har en fantastisk företagskultur, svarar Stordalen tidningen.

Teknikföretagen: En hårsmån från recession

– Den globala avmattning som inleddes kring årsskiftet 2017/2018 fortsätter, och det syns ännu inga tydliga tecken på att botten är nådd. Nu är det tydligt att även svensk industri kommer att dras ner, och svensk arbetslöshet kommer att stiga rejält det närmaste året, säger Teknikföretagens chefsekonom Mats Kinnwall.

Teknikföretagen kommer att presentera sin nya konjunkturprognos på torsdagen men har ovanstående kommentar i pressinbjudan som har rubriken “En hårsmån från recession”.