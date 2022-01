Nätverksfokus för västsvenskt investerarmöte

– Vi vet hur viktiga dessa forum är för startups att få en chans att bygga relationer med investerare och för investerare att få access till ett bra deal-flow av bolag, säger Sofia Hjelmberg, ansvarig för Investor Relations på GU Ventures, till Realtid.

Connect2Capital är ett årligt evenemang, tidigare arrangerat av Connect Väst. I år tar Göteborgs universitets holdingbolag GU Ventures över arrangörsskapet – och utlovar flera förändringar.

– Vi hade från början planerat för att ha digital matchmaking under tre dagar. Det är mest effektivt och inkluderande då alla kan vara med, var i världen man än befinner sig. Därutöver hade vi även planerat ett fysiskt event under en och en halv dag, men det har vi nu har ställt om till digitalt, säger Sofia Hjelmberg.

Tanken var att Connect2Capital skulle hållas på Geelys innovationscenter Uni3 by Geely, men nu blir det istället platsen för filmning och livestreaming. Årets tema är ”West Sweden Is Open for Business & Investments as usual”.

– Vi vill förstärka positioneringen av Göteborg och Västsverige på den internationella riskkapitalarenan. Det är ett långsiktigt arbete som bygger på att vi erbjuder ett årligt återkommande forum. Vi har en cool ”industrial image” ihop med superhäftig forskning vid våra lärosäten och sjukhus och i tillägg till dem en grön stadsutveckling, säger Sofia Hjelmberg.

Investerare från elva länder kommer och Sofia Hjelmberg räknar även med omkring 300 deltagare, vilket är något mindre de senaste åren.

– Intresset är troligen ännu större egentligen, men pandemin har gjort att ett antal personer har väntat med att boka upp sig, då man inte vet hur restriktioner och andra omständigheter påverkar möjligheten att deltaga fysiskt. Även om ett fysiskt event är det bästa så finns det som sagt digitala lösningar som säkerställer ”business as usual”, säger Sofia Hjelmberg.

Realtid har flera gånger skrivit om det västsvenska suget efter investerarmöten och behov av nätverk för riskkapitalister – något som även kommer att adresseras på Connect2Capital.

– Det är många som vill investera just nu och gör det gärna i syndikat eller i nätverk, men det är inte alltid lätt att hitta rätt nätverk. På Connect2Capital öppnar vi upp för att investerare ska träffa varandra, dela erfarenheter och deal-flow. Detta blir möjligen lite mer begränsat digitalt än om de hade träffats fysiskt, men vi kör några så kallade ”reversed pitches” som både investerare och entreprenörer kan ta del av digitalt, säger Sofia Hjelmberg.