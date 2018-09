Nasdaq lägger bud på Cinnober

Nasdaq Technology AB, ett av Nasdaq, Inc. helägda dotterbolag, lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Cinnober Financial Technology Aktiebolag att förvärva samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i Cinnober till ett pris om 75 kr per aktie och 85 kr per teckningsoption.

Det totala värdet på erbjudandet uppgår till 1.702 miljoner kronor.

Erbjudandet motsvarar en premie om 22 procent jämfört med stängningskursen för Cinnober-aktien i går, den 13 september 2018.

Erbjudandet motsvarar även en premie om 28,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen för Cinnober-aktien under de senaste 30 handelsdagarna före budet om 58,29 kronor.

Erbjudandet motsvarar även 31,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 90 handelsdagarna före budet om 57,20 kronor per aktie.

Styrelsen i Cinnober rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsobligationsinnehavarna att acceptera erbjudandet.

Nils-Robert Persson, styrelseordförande i Cinnober, och Peter Lenti, medgrundare och styrelseledamot i Cinnober, som tillsammans äger 18,3 procent av samtliga aktier och röster i Cinnober, har uttryckt sitt stöd för, och meddelat att de ämnar att budet.

- Jag tror verkligen på den strategiska logiken i att kombinera Cinnobers och Nasdaqs verksamheter, vilket också förstärker den starka teknologiska basen i Sverige. Som den största aktieägaren i Cinnober stödjer jag Erbjudandet, och ämnar att acceptera Erbjudandet, säger Nils-Robert Persson, styrelseordförande i Cinnober, som äger 15,1 procent av samtliga aktier och röster i Cinnober.

Varken Nasdaq, Inc. eller Nasdaq Technology äger eller kontrollerar för närvarande några aktier i Cinnober.

- Detta förvärv kommer att förstärka vår förmåga att tjäna aktörerna på kapitalmarknaden över hela världen, och kommer att accelerera vår förmåga att expandera in i nya tillväxtsegment, kommenterar Adena Friedman, Koncernchef och vd för Nasdaq Inc.

Aktierna i Cinnober är noterade på Nasdaq First North.