Corona slår mot pc-försäljningen – 4,4 miljoner färre enheter

PC-försäljningen väntas sjunka kraftigt under våren till följd av coronavirusets utbrott, skriver Computer Sweden. Enligt analysföretaget Canalys blir raset 21 procent under första kvartalet och 23 procent under andra kvartalet. I värsta fall normaliseras situationen inte förrän i juni.

För helåret 2020 skriver IDC ned prognoserna för pc-försäljningen jämfört med året innan, från -4,6 procent till -7,1 procent.

Framför allt är det komponenttillverkare med produktion i Kina som påverkas. Ett exempel är PC-jätten Lenovo. Sverigechefen Carl Naucler säger till Computer Sweden att kapaciteten oundvikligen påverkas.

