Nordic Capital följer upp förra veckans planerade bud på Norwegian Finans med köpet av byggavfallsspecialisten Sortera och en investering i teknikbolaget Boost.ai.

– Vi gillar servicebolag med inneboende tillväxt i form av megatrender, säger Andreas Näsvik, partner på Nordic Capital, till Realtid.

– Sortera har en otroligt stark ESG-profil och tickar i alla boxar vi har på Nordic Capital.

Enligt Andreas Näsvik är planen nu att tillsammans med den ursprungliga grundaren Ryk Group och management bygga upp bolaget på fler marknader, framför allt i Norden och länder i närområdet. Sortera finns i dag främst i Sverige och Finland.

–Vi vill dubbla tillväxten, både organiskt och genom förvärv under vår innehavsperiod.

När Realtid skrev att det ryktades om en affär i höstas talades om en prislapp på 3 miljarder kronor. Sedan dess har Sortera gjort ytterligare affärer, och nu talas det om fyra miljarder.

Värderingarna av bolag som på olika sätt är kopplade till ESG-trender har en längre tid skjutit i höjden, inte minst på aktiemarknaden. När det gäller Sortera-affären säger Johannes Lien på säljaren Summa Equity till Dagens industri att ”Under mina 15 år i branschen är det här den bästa investeringen jag varit med om.”

–Går priserna upp i de publika marknaderna så påverkar det såklart även de privata, säger Andreas Näsvik.

–Men Nordic Capital har haft en sektorstrategi ett bra tag nu. Det gör att vi blivit bättre på att identifiera rätt bolag och göra en bättre bedömning av prissättningen. Ägarperioden blir också mer fokuserad.

På måndagen gick Nordic Capital även in i kundsupportbolaget Boost.ai, som bland annat sysslar med så kallade chatrobotar, baserade på artificiell intelligens. Det med är andra ord ett annat av de just nu hetaste områdena på investeringsfronten. Nordic Capital köper strax under 50 procent av aktierna i bolaget.

Så sent som i torsdags i förra veckan kom Nordic Capitals och Sampos nischbank Nordax med ett planerat bud på Norwegian Finans, som driver Bank Norwegian. Det planerade budet motsvarar en premie på drygt 16 procent, och värderar banken till närmare 18 miljarder kronor. Nordic Capital och Sampo är sedan 2019 stora ägare i Norwegian Finans, och vill nu komma över minst 50,1 procent av aktierna.

Den här kraftiga expansionen har alltså skett samtidigt som coronapandemin håller ett fast grepp och exempelvis resandet, vilket gör att köp- och säljprocesser måste ske på ett helt annat sätt än vanligt

–Vi gjorde en kapitalisering för den senaste fonden helt digitalt i fjol, och det gick bra, säger Andreas Näsvik.

–Det har blivit mycket mer etablerat att göra saker rent digitalt, och det är inte en begränsande faktor.

Senaste tiden har dock oron ökat, inte minst när det gäller makro. Enligt Andreas Näsvik är Nordic Capital väldigt observanta på vad som händer med räntor och inflationsprognoser, även om private equity-bolaget just nu inte ser några stora hot.

–Det bästa Nordic Capital kan göra när det är lite osäkerhet på makroområdet är att köpa redan starka tillväxtbolag som sedan kan turboladdas ytterligare.

–Vi undviker exempelvis cykliska bolag och de allra svåraste företagen rent operationellt, där det kvävs mycket arbete för att göra en turn-around. Den strategin har blivit ännu mer lämplig under pandemin.