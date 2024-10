Second hand-boom i USA – men svårt med lönsamhet

Utmaningar för företagen

En stor utmaning är hanteringen av inventarier och kläder som ska säljas.

Plattformar som Thred Up och Real Real som håller lager måste inspektera, lagra och fotografera kläderna, vilket ökar kostnaderna.

Alternativet, där säljare själva hanterar sina varor, har visat sig vara mer lönsamt men erbjuder färre garantier för köparen.

Dessutom pressas priserna av snabbmode, vilket gör det svårare att bibehålla marginalerna på begagnade plagg.

Växer även i Sverige

Även i Sverige växer marknaden mycket starkt. Det visar en rapport från branschorganisationen Svensk Handel. De kärva åren har bidragit till att svenskarna köpt mer begagnade varor.

Hälften av second hand-marknadens försäljning består av mode. Men även husgeråd, leksaker, möbler och inredning är populärt på andrahandsmarknaden, uppger SVT Nyheter.

Enligt undersökningen handlar 27 procent av svenskarna second hand under en månad. De yngre konsumenterna driver marknaden. 39 procent av 18-29-åringarna handlar second hand under samma period.

”Jag tror absolut inte att det bara är en trend”, säger Sofia Larsen, vd för Svensk Handel.

Marknaden för begagnade varor i Sverige beräknas uppgå till 18 miljarder kronor 2024 och till 50 miljarder kronor 2034.

