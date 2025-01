Prisras på järnmalm – trots rekordimport från Kina

Minskar produktionen

Stålbolaget SSAB (börskurs SSAB) har tvingats minska sin produktion på grund av svag efterfrågan, men klarar sig ändå relativt bra.

”Det är en produkt som SSAB verkligen lyckats med och den gör att man fortfarande genererar vinst trots en mycket tuff stålmarknad”, förklarar Kopfer.

Detta krävs för en vändning

Priserna på järnmalm väntas falla ytterligare under 2025, till mellan 75 och 120 dollar per ton, jämfört med 88-144 dollar under 2024.

”Vi ser överskottet växa under 2026/27 vilket driver priserna djupare ner i kostnadskurvan”, säger Myles Allsop, chef för EMEA mining på UBS, till Reuters.

En vändning kräver omfattande stimulans av Kinas ekonomi, enligt experterna.

”Ett meningsfullt stimulanspaket skulle kunna få upp konsumtionen, så att folk börjar köpa bilar igen, och kanske få fart på byggandet”, avslutar Kopfer.

