"Marknaden fokuserar på det positiva"

Den starka utvecklingen på börsen hittills i år har skett trots att det kommit in en del svagare konjunkturstatistik. Men den framåtblickande börsen har trots det fortsatta ligga på höga nivåer. Hur det kommer sig är en av frågorna som veckans panel tar sig an. Panelen betstår den här veckan av Erik Lidén, grundare av Insiderfonder, Charlotta Faxén, förvaltare på Lannebo Fonder, Eirik Winter, vd för BNP Paribas Norden och Johanna Kull, sparekonom Avanza.

Vi befinner oss i en tid då marknaden fokuserar på det positiva och trender bryts inte enkelt.

Erik Lidén Ekonomie doktor och grundare av Insiderfonder:

Stockholmsbörsen ligger på rekordnivå. Men beror det på räntan och den svaga svenska kronan, inte att företagen i sig går så bra?

– Ja, det är stor del av förklaringen. Så här långt in i rapportsäsongen för det tredje kvartalet har rapporterna varit hyfsade. Även om resultaten ser bra ut verkar flera verkstadsbolag se en inbromsning i orderingången, och det oroar. Låga räntor dopar aktiemarknaden då investerarna i större utsträckning nu tar aktierisk i jakten på en vettig avkastning – samtidigt som den svaga kronan fortsätter att dopa exportörerna.

Har börsen prisat in räntan och den svaga kronan?

– Ja, det tycker jag. Just nu förefaller investerare köpa idag i hopp om att någon är villig att köpa dyrare imorgon snarare än att ställa dagens pris i relation till aktiens rätta värde. Det kommer fortsätta att fungera så länge som börsen befinner sig i en positiv trend. Med det sagt så går det naturligtvis att hitta relativt billiga aktier såväl idag som imorgon.

Hur länge kan uppgången fortsätta?

– Vi befinner oss i en tid då marknaden fokuserar på det positiva och trender bryts inte enkelt. Dessutom har Stockholmsbörsen nyligen satt rekordnoteringar och det brukar betyda att nya rekordnoteringar är nära förestående. En fortsatt börsuppgång skulle säkerställas om rapporterna kommer in bättre än förväntat och om handelskonflikten mellan USA och Kina får en bra och snar lösning.

– Det som talar mot en fortsatt uppgång är bland annat negativa konjunktursignaler, exempelvis från USA, negativa inköpschefer och utdragna handelskonflikter som bidrar negativt till världstillväxten så länge som de inte blir lösta.

Det har kommit in mängder av negativa makrosiffor, när ska börsen ta hänsyn till det?

– Att många bolag går emot tuffare tider har vi kunnat skönja redan i denna rapportperiod. Det tråkiga svaret är att börsen tar hänsyn till negativa siffror förr eller senare. När nya börsrekord sätts utan långsiktigt uthålliga positiva signaler riskerar justeringen av kurserna naturligtvis att bli ännu större, när de väl kommer.

Makrosignalerna har slutat försvagas och det kan vara så att det inte blir värre än så här.

Charlotta Faxén, förvaltare av Lannebo Mixfond, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Nordic Equities:

Har börsen prisat in räntan och den svaga kronan?

– Att vi kommer att ha låga räntor under relativt överskådlig tid är diskonterat på börsen. Låga räntor innebär alltid att alternativavkastningen blir sämre – vilket gynnar aktiemarknaden. Vi har sett hur cykliska, exporterande bolag gynnats av den svaga kronan medan det inneburit utmaningar för till exempel klädbolagen som importerar mycket. Man kan också se att utländska placerare, till följd av den svaga kronan, har blivit mer aktiva på den svenska börsen vilket säkerligen har varit positivt för aktiekurserna.

Hur länge kan uppgången fortsätta?

– Många cykliska bolag har stigit på kvartalsrapporterna för tredje kvartalet och det har att göra med att det finns tecken på att konjunkturnedgången planar ut. Makrosignalerna har slutat försvagas och det kan vara så att det inte blir värre än så här.

– Det gör att vi är något mer positiva till börsen nu än vad vi var i somras. Sen finns det givetvis vissa sektorer som har det tuffare än andra. En sektor som särskilt sticker ut är bilindustrin som har stora problem på grund av fallande försäljning i Kina.

Det har kommit in mängder av negativa makrosiffor, när ska börsen ta hänsyn till det?

– På global nivå så toppade inköpschefsindex redan tidigt under 2018. Jag skulle säga att aktiemarknaden har prisat in svagare konjunktursignaler successivt. Att vi i år har sett fallande tillväxtsiffror kommer därför inte heller som någon överraskning. Det som är intressant nu är att vi ser att konjunktursignalerna har slutat att försvagas och vissa har till och med vänt.

– I Lannebo Mixfond där vi ändrar aktievikten beroende på marknadsläget har vi sedan slutet av sommaren valt att vikta upp aktieandelen. Då är det framförallt mer konjunkturkänsliga aktier som vi köpt och det har vi gjort eftersom vi sett att makrosignalerna inte har fortsatt att försvagas.

En form av ”flight to quality” har gynnat oss.

Eirik Winter, vd för BNP Paribas Norden:

Stockholmsbörsen ligger på rekordnivå. Beror det på räntan och den svaga svenska kronan, inte att företagen i sig går så bra?

– OMX är upp 23 procent hittills i år. Nasdaq är upp 25 procent, 32 procent i svenska kronor. Jag var nog den enda ni pratade med i december i fjol som trodde på högre kurser under 2019. Visst, svagare ekonomiska signaler och ett antal vinstvarningar, kombinerat med geopolitiska events kan ha en negativ effekt på marknaden. Vår 'take' är dock att det handlar mera om likviditet där både Fed och ECB står fast med sin policy som fortsätter att hjälpa aktiemarknaden. Vi är fortfarande selektivt bullish på marknaden.

Har börsen prisat in räntan och den svaga kronan?

– Ja, i viss mån men det är också en effekt av det faktum att Sverige har många globalt orienterade bolag. De blir delvis hjälpta i sin export genom en relativt svag krona. En del av de utflöden som till exempel drabbats av brexit i Storbritannien har styrts över till svenska och nordiska bolag. En form av ”flight to quality” har gynnat oss.

Hur länge kan uppgången fortsätta?

– Vi tror det kan fortsätta ett tag till. Dock ökar riskerna normalt alltid närmare årsskiftet då investerarna vill ta hem sina vinster. Dessutom har vi inte ännu sett slutet på brexit och handelskriget. Tittar man på amerikanska rapporter så har 79 procent slagit förväntningarna, men de flesta kommer nog att se lägre EPS för nästa kvartal

Det har kommit in mängder av negativa makrosiffor, när ska börsen ta hänsyn till det?

– Än så länge har de låga räntorna och bristen på alternativ motvägt detta. Aktier är dock alltid en riskplacering och det är timing och tidshorisont som är avgörande.

Jag tycker det finns flera faktorer som talar för börsen framöver.

Johanna Kull, sparekonom Avanza:

Stockholmsbörsen på rekordnivå, men det beror på räntan och den svenska kronan, inte att företagen i sig går så bra. Håller du med?

– Det är lätt att blanda ihop aktiekurs och värderingar. Det stämmer att aktiekurserna höga, men det säger ju egentligen inte speciellt mycket om vi inte sätter det i relation till något. Och tittar vi på P/E talen, alltså vinsterna i förhållande till aktiepriserna, då ter sig Stockholmsbörsen högst rimligt värderad.

Har börsen prisat in räntan och den svaga kronan?

– Ja det tycker jag. I de senaste kvartalsrapporterna från de cykliska bolagen går det inte att bortse från det vinstlyft som den svaga kronan innebär för hela exportsektorn.

Hur länge kan uppgången fortsätta?

– Det är lätt att få bilden av att börsen konstant stigit de senaste åren, men så är verkligen inte fallet. Att börsen nu nådde upp till en ny all time high-nivå innebär egentligen bara att vi är tillbaka på samma nivå som vi var i april 2015. Jag tycker det finns flera faktorer som talar för börsen framöver. Dels de överlag positiva bolagsrapporterna, dels optimistiska tongångarna i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina och även de stora summorna kapital som fortfarande står utanför börsen.

– Den ekonomiska avmattningen i år förklaras också främst av osäkerhet. När vi nu går mot ett valår i USA med en amerikansk president som kommer göra allt för att bli omvald, tror jag att sannolikheten att komma till en lösning i handelskonflikten ökar markant. Något som skulle ge en ordentlig vitamininjektion och öka på bolagens investeringsvilja. Men självklart finns det orosmoln. Det kanske mest överhängande är att utvecklingen i handelskonflikten vänder tillbaka och återigen eskalerar. En annan är om ekonomin i USA skulle stanna av mer än förväntat.

Det har kommit in mängder av negativa makrosiffor, när ska börsen ta hänsyn till det?

– Visst har det kommit negativ makrostatistik men vi ska komma ihåg att det inte är några enorma nedgångar som presenterats. Såväl Sveriges som världens ekonomi växer fortfarande, om än i något långsammare takt. För att börsen tydligt ska reagera tror jag att vi behöver se samma svaga siffror i bolagsdata och där är vi inte ännu. Bolagsrapporterna var långt ifrån så svaga som konjunkturdata antytt.