Mambu tar in 110 miljoner euro i finansieringsrunda ledd av TCV

TCV grundades 1995 och tillhandahåller kapital till privata och offentliga företag inom teknikindustrin. Sedan starten har TCV investerat över 14 miljarder dollar i ledande teknikföretag, inklusive mer än 2,5 miljarder dollar i fintech.

TCV: s investeringar inkluderar Airbnb, AxiomSL, Dollar Shave Club, ExactTarget, Expedia, Facebook, LinkedIn, Netflix, Nubank, Payoneer, Splunk, Spotify, WorldRemit och Zillow. I Europa har TCV investerat över 2 miljarder dollar i företag inklusive Believe Digital, Brillen.de, Perfecto, FlixMobility, Klarna, Mollie, OneTrust, RELEX Solutions, Revolut, RMS, Sportradar, Spryker, The Pracuj Group och WorldRemit. TCV har sitt huvudkontor i Menlo Park, Kalifornien, med kontor i New York och London.