Lars Friberg: "Vi måste tänka mer på hur vi leder oss själva i det nya landskapet"

Vad har haft störst betydelse för dig i din yrkesroll det första halvåret?

– Jag har gjort uppdrag internationellt igen, ledningsgruppsutveckling. Lite två flugor i en smäll: dels vara igång och träffas fysiskt igen, känns magiskt! Dels att jobba i en internationell miljö, med alla möjligheter och svårigheter det innebär.

Något som överraskat, person eller händelse – och hur?

–Jag är fortsatt imponerad av mäniskors anpassningsförmåga, och hitta sätt att fortsätta göra affärer och driva företag. Och alla nya, kreativa idéer och affärsmodeller som kommer ut denna pandemi-kris. Nu blir det ju extremt spännande att vara del i nästa steg i detta, en återgång till det ”nya normala”.

Hur ser du på rådande marknadsläge?

– Jag är väldigt positiv. Jag väljer att tolka att vi mäniskor vill hänga med varandra, upptäcka saker, utveckla och förbättra. Det finns ett enormt driv nu på platser runt hela världen. Tillsammans med drivet i en global omställning emot hållbart och fortsatt teknikutveckling ser jag att ekonomiska utvecklingen kommer vara stark

Vilka var de största glädjeämne och största orosmoln under första halvåret?

– Svårt att inte välja snabbheten i framtagande av vaccin och att det bidrar till en snabbare återgång till att kunna umgås på ett vettigt sätt. Orosmolnet är väl på samma tema, att nån elak mutation ställer allt på sin kant igen och vi är tillbaka på ruta 0.

Vilka blir de största glädjeämne och största orosmoln under kommande halvåret?

– Det blir upprepning av svaret på förra frågan, att vi återgår till att träffas, samarbeta även fysiskt och vara närmare varandra, kramas lite mer. Och oron är ju att nåt muterat virus ställer till det

Vad är det viktigaste du lärt dig under pandemin?

– Två saker sticker ut: Det går jättebra att ha digitala möten, och jag har insett hur viktigt det är att träffas fysiskt.

Vad tror du består efter pandemin (ändrade arbetssätt, arbetsverktyg, tankesätt)?

– Jag tror mångfalden av hur man kommer jobba kommer vara det bestående. Och att sättet man väljer att jobba blir en USP eller en ”anti-USP” och blir mer bidragande i sin employer branding och hur varumärket påverkas. Olika företag väljer olika strategier från att ”jobba var du vill, när du vill” till ”vi ska vara på kontoret” och allt däremellan. Jag tror själv på hybridmodellen. Jag tror ledarskapet måste utvecklas för att hantera den nya situationen. Jag tror även vi alla måste tänka mer på hur vi leder oss själva i det nya landskapet, för att hitta rätt i balans, fokus, resultat och utveckling

Det är ett och ett halvt år kvar till nästa riksdagsval: vilken politisk fråga kommer att ha störst betydelse för finansbranschen samt för din verksamhet?

– Kanske ett tråkigt svar, men för finansbranschen är det bästa med långsiktighet i eventuella reformer och ordning i statsfinanserna. Allt annat är underordnat detta. För min verksamhet är synen på utveckling viktig, det vill säga att våra tider kräver ett livslångt lärande, att lära nytt, att våga prova nytt. Det är saker jag gärna vill bidra till att förbättra och att fler kan se glädjen och sin egen styrka i en förändring av sin yrkesroll/sitt arbete

Hur kopplar du av i sommar?

– Blir mycket på landet, eventuellt en sväng ner i Europa, antingen Frankrike eller Alperna. Jag gillar aktiva semestrar med mycket rörelse i alla dess former, och några böcker (…som jag sällan brukar läsa av nån outgrundlig andledning, men jag kanske föredrar att tjata med folk, speciellt nu…)

Vilket är ditt bästa lästips för sommarläsning?

– Jag läser två böcker just nu, den ena för andra gången: Thinking fast and slow av Daniel Kahneman (för andra gången) och Dansa mjukt med tillvaron av Anna Kåver. Jag utbildade mig till KBT-coach för några år sedan, och fick då upp ögonen för Anna Kåver, tycker hon är väldigt klok.

Vilken är den bästa bok/fackbok du läst första halvåret som hjälpt dig i ditt yrke eller ledarskap?

– Jag är fascinerad av boken: Behave, the biology of humans at our best and worst av Robert Sapolsky. Mycket välskriven och detaljerat beskrivande vad gäller varför vi tenderar att bete oss som vi gör

Vilken är den bästa bok/fackbok genom tiderna som hjälpt dig i ditt yrke eller ledarskap?

– Under en tid när jag var på SEB var vi rätt upptagna med principerna i boken Good to Great af Jim Collins. Även om företagen som tas upp där har haft lite brokig utveckling sen boken skrevs, kan jag fortfarande gilla många av principerna, bland annat the hedgehog concept (hitta det du kan bli allra bäst på och håll dig till det), fly-wheel-effect (små, kontinuerliga förbättringar ger över tid exponentiell förbättring) och Level 5-leadership (kombon av en ödmjukhet och empati kopplat med en enorm vilja och energi att hela tiden leverera förbättringar och utveckla verksamheten.)

Hur förbereder du dig inför hösten 2021? Vilka frågor blir de viktigaste i din roll under hösten? För din verksamhet?

– Ledarskap och självledarskap i det ”nya normala”. Jag tror på än mer syftesorienterat ledarskap, ett utvecklat självledarskap och att bottna i ett empatiskt förhållningssätt, allt för att driva fram tillit och samarbete. Vi mäniskor är inte varken starkast eller snabbast, och faktiskt var vi inte heller smartast när det begav sig. Vad som gjorde att vi lämnade dom andra arterna bakom oss var vår fenomenala förmåga att samarbeta. Och det behövs ännu mer idag, när det digitala tar över mer av sånt som inte kräver att vara människa.