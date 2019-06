Klimatet oroar mest i finansbranschen

De Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 som innehåller de 17 Globala målen för hållbar utveckling som den 25 september 2015 antogs av FN:s generalförsamling under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

193 länder världen över har formulerat och antagit de Globala målen.

Det finns 17 globala mål. Syftet är att fram till år 2030 för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över.

1, Avskaffa all fattigdom

2, Avskaffa hunger

3, Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

4, Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

5, Uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt

6, Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

7, Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

8, Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

9, Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

10, Minska ojämlikheter inom och mellan länder

11, Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

12, Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

13, Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

14, Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

15, Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald

16, Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

17, Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling