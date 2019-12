Klarna förbereder för en börsnotering i USA

Klarna förbereder sig för en börsnotering i USA, Mats Gabrielsson blir storägare i Oncology Venture och Fastpartner tar in 714 miljoner kronor. Det är några av nyheterna i fredagens morgonsvep.

Klarna förbereder sig för en börsnotering i USA inom ett eller två år, rapporterar Bloomberg News.

– En börsnotering skulle sannolikt ske i USA eftersom det finns en större förståelse för teknikbolag som vårt och därför att USA kan vara för största marknad om ett år eller två, säger bolagets vd Sebastian Siemiatkowski.

Innan en börsnotering blir aktuell kan Klarna behöva ta in mer kapital i en ny finansieringsrunda, skriver DI Digital. I den senaste finansieringsrundan i augusti värderades Klarna till 5,5 miljarder dollar, med bland andra Permira, Blackrock och rapparen Snoop Dog som investerare.

Mats Gabrielsson blir storägare i Oncology Venture

Investeringen i Oncology Venture gör finansprofilen Mats Gabrielsson genom Gabrielsson Invest AB som under 18 månader har varit och kommer fortsätta vara en långivare till bolaget medan bolaget även är aktieägare.

Efter investeringen äger Mats gabrielsson strax under 10 procent av aktierna i Oncology Venture.

Mats Gabrielsson som uppger i ett pressmeddelande att han följt bolaget under en lång tid är imponerad över vad han ser.

– Företaget är verkligen unikt i sin metod som kombinerar AI med bioteknik och jag har trott på konceptet från det första ögonblicket som det presenterades för mig”, säger Mats Gabrielsson och fortsätter:

– För mig var det självklart att investera i en framtidens MedTech, inte bara för pengarna utan också för mänskligheten. Jag är övertygad om att den nya ledningen kommer att leda företaget till en framgångsrik framtid för sina aktieägare, men också för patienter globalt. Jag anser att de är i toppnivån i denna bransch och jag är väldigt glad att vara en del av den fortsatta utvecklingen av företaget.

Stoppa räntehöjningen kräver Konjunkturinstitutet

Riksbanken kommer höja räntan till noll procent nästa vecka, i enlighet med planen från sitt senaste räntemöte. Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl menar dock att en höjning nu vore ett misstag. Detta säger hon till SvD.

– Att höja till noll procent i det här ekonomiska läget känns inte som en rimlig politik, säger Hedén Westerdahl.

M tvekar om Wallenbergs flygplatsplaner

Moderaterna i Stockholm har ännu inte ställt sig bakom Jacob Wallenbergs planer. Partiet ska diskutera frågan under våren och det kan leda till mer bråk om Bromma flygplats vara eller icke vara.

I Connect Sweden, sär Wallenberg är ordförande, sitter Stockholm stads finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M). Hon har än så länge inte ställt sig bakom Jacob Wallenbergs kompromiss.

– Vi har inte tagit beslut i Moderaterna i Stockholm om att avveckla Bromma i förtid, eller att Bromma ens ska avvecklas, säger hon till DI.

I kompromissen ingår att en av de tre gamla banorna på Arlanda, bana två som ligger på tvären framför de två parallellbanorna, avvecklas. Samtidigt ska en tredje parallellbana byggas, vilket resulterar i större kapacitet eftersom effektiviteten på banorna tillsammans ökar rejält.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har sagt att kapaciteten måste öka på Arlanda med hjälp av en ny start- och landningsbana, samtidigt som Bromma ska stängas – kanske före 2038.

Fastpartners emission ger 714 miljoner kronor i eget kapital

Fastpartner har emitterat 8 500 000 stamaktier av serie D. Priset i erbjudandet fastställdes till 84 kronor per aktie efter ett anbudsförfarande (så kallat bookbuilding). Erbjudandet tillför Fastpartner en total likvid om 714 miljoner kronor (före transaktionskostnader). Detta enligt ett pressmeddelande.

Intresset för erbjudandet var stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och utlandet som allmänheten i Sverige. Detta resulterade i att utökningsoptionen utnyttjades till fullo.

Fastpartners ansökan om upptagande till handel av D-aktierna på Nasdaq Stockholm har godkänts och handeln i aktierna inleds idag.

Nyemissionen resulterar i en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om 4,35 procent avseende aktierna och 0,47 procent avseende rösterna i bolaget. Fastpartners aktiekapital kommer att öka med cirka 28 333 333 kronor i samband med nyemissionen.

Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux är Global Coordinator och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till bolaget.

Slutligt resultat av SBB:s emission

SBB meddelar att den slutliga sammanräkningen av företrädesemissionen visar att 57 907 534 B-aktier, motsvarande cirka 88,5 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. 5 800 041 B-aktier, motsvarande cirka 8,9 procent av de erbjudna aktierna har tilldelats personer som tecknat utan stöd av teckningsrätter. Återstående 1 735 486 B-aktier, motsvarande cirka 2,7 procent av de erbjudna aktierna har tilldelats emissionsgaranter.

Genom Företrädesemissionen tillförs SBB cirka 1,5 miljarder kronor före emissionskostnader.

Genom Företrädesemissionen kommer SBBs aktiekapital att öka med 6 544 306,1 kronor från nuvarande 85 075 979,3 kronor till 91 620 285,4 kronor och det totala antalet aktier kommer öka med 65 443 061 stamaktier serie B från 850 759 793 till 916 202 854.

Emissionen har haft en lång rad stora rågivare: Goldman Sachs International och J.P. Morgan Securities har agerat som Joint Global Coordinators, ABG Sundal Collier, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank och Kempen & Co som Joint Bookrunners och Danske Bank och Nordea Bank som Co-Managers.

Vinge och Clifford Chance har agerat som legala rådgivare åt SBB och Shearman & Sterling och Hammarskiöld har agerat som legala rådgivare till Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners och Co-Managers i samband med Företrädesemissionen.

Förstärkt kapitalmål för Resurs Holding

Resurs Holding har beslutat att förstärka det finansiella kapitalmålet för Total kapitalrelation, enligt ett pressmeddelande.

”Förstärkningen möter väl de ökade regulatoriska buffertkraven som genomförts under andra halvåret 2019 och som justeras ytterligare vid årsskiftet”, framgår det.

Total kapitalrelation höjs från över 14 procent till över 15 procent

Resurs Holdings övriga finansiella mål på medellång sikt kvarstår oförändrade.

Delivery Hero köper matapp för 37 miljarder

Delivery Hero, som äger Onlinepizza, Hungrig.se och Foodora, köper den sydkoreanska matleveransappen Woowa Brothers för 4 miljarder dollar, cirka 37,5 miljarder kronor. Transaktionen är den största inom digitala matleveranser, skriver Reuters.

Jordskredseger för Boris Johnson i det brittiska valet

Boris Johnson tar hem en storseger i det brittiska nyvalet där Torypartiet får egen majoritet. När 637 av 650 valkretsar har räknats får partet 355 mandat, klart över de 326 som krävs för majoritet. Resultatet innebär att Storbritannien ser ut att lämna EU före den 31 januari, vilket Boris Johnson lovat att driva igenom.

Labour gör ett katastrofval och har just nu tagit hem 202 mandat. Partiledaren Jeremy Corbyn säger nu att han inte kommer att vara Labours ledare vid nästa val.

Pundet rusar efter Torys seger

Pundet rusade och handlades på den högsta nivån mot kronan på fyra år när det stod klart att Torypartiet gick mot en storseger sent i går kväll.

Trump har godkänt Kinaavtalet, enligt källor

President Donald trump godkände sent i går kväll fas ett-avtalet mellan USA och Kina som förhandlare enats om tidigare under kvällen. Detta erfar Bloomberg och reuters, skriver Omni Ekonomi. USA ska därmed ha gått med på att slopa tullarna och sänka existerande tariffer.