”Två av mina tre bolag gick i konkurs”

I en reklamfilm för Högskolan i Halmstad från 2013 ler en sprallig Daniel Aarenstrup brett.

– Det är ok att misslyckas, säger han och skrattar.

Det har han också gjort ett antal gånger. Värst var nog 2009 när han låg inlagd på sjukhus, svårt drabbad av svininfluensan.

– Jag var helt borta i tre till sex månader. Efteråt var jag helt slut. Jag fick också andra komplikationer.

– Under tiden gick två av mina tre bolag i konkurs.

Huvudföretaget vid den här tiden sysslade med digital skyltning. Det gick så bra att det hann öppna kontor i Oslo, förutom i Halmstad där Daniel Aarenstrup bodde.

– Men medan jag låg sjuk startade han som var kontorschef i Oslo ett eget bolag och förde över alla kunder dit. Han matade mig med falsk information om vad han sålde i vårt namn. När jag fick reda på det var kassan slut.

Gick du vidare rättsligt?

– Nej, jag hade fortfarande för låg energi. Jag tog läxan och skickade min energi in i det bolag som överlevde. Det var ett hälso- och fintessbolag.

Virtual Trainer hette företaget och det gick "helt ok" enligt Daniel Aarenstrup. Efter några tuffa första år lossnade det allt mer. Först byggde man vidare på idén med digitala informationsskyltar, märkte att det fanns ett intresse för träningsinstruktioner och tog det vidare till en app. Den gick riktigt bra och den fick ett par miljoner användare.

– Jag har inget intresse för träning utan det var affärsmöjligheten som lockade, säger Daniel Aarenstrup.

– Det är kul att komma in i en bransch lite från flanken. Inte nödvändigtvis göra som branschen gjort tidigare. Det är lsamma i Savr.

Det är som vd för Virtual Trainer Daniel Aarenstrup uppträder i den sju år gamla filmen från Högskolan i Halmstad. Han radar upp priserna som företaget har vunnit: SEB:s "Årets affärsplan", andrapris i venture cup 2011, Swedbanks Årets språngbrädesföretag 2012 och ytterligare något pris.

– De står lite överallt, berättar han glatt i filmen.

– Jag gick valfritt ekonomiskt program. Det gjorde jag för att jag visste att jag ville starta företag, säger han vidare.

"Den här utbildningen är ett mycket bra val för dig som vill bli ekonom, men inte vet vilken inriktning du ska välja", står det i kurskatalogen. Utbildningen finns inte längre, men var en mastersutbildning på 180 högskolepoäng.

Daniel Aarenstrup kom inte ens igenom första terminen, även om han tog enstaka kurser parallellt med jobbet som företagare.

För fem år sedan sålde han Virtual Trainer och investerade pengarna i sin nästa satsning: Savr. Han startade bolaget 2016 med en entreprenör han träffat på en startupinkubator i Halmstad, Hannes Arthursson. Denne startade liksom Daniel Aarenstrup sitt första företag som 19-åring. De tog med sig några av utvecklarna och designerna från Hannes Arthurssons tidigare bolag. Själv fick Daniel Aarenstrup med sig sina två främsta investerare, mentorer och förebilder: Niklas Eklund (grundare av Bookable) och Johan Siwers (känd från Match.com i Skandinavien).

– När vi startade Savr var det bara en vag idé på en pdf. Vi trodde att det skulle gå att bygga en bättre produkt kring fondsparande. Vi såg det som hände inom fintech och det var helt fokuserat på robotrådgivning. Alla byggde kopior på amerikanska förebilder. Ingen byggde riktigt produkter för det det mer konventionella fondsparandet.

Grundarna lyckades få med sig ett tiotal riskvilliga affärsänglar utifrån idén på pdf:en. Savr tog in 2,5 miljoner kronor i sin första kapitalrunda och kom in på startupinkubatorn Sup46.

– Där började resan. Det var väldigt vagt, säger Daniel Aarenstrup.

Idag arbetar elva personer på företaget som sedan i höstas har rört om ordentligt i den svenska fonddjungeln. Från balkongen utanför konferensrummet i kontorshotellet där företaget nu sitter tittar man rakt ned mot Stureplan i centrala Stockholm och utsikten når ända till Nybroviken längs med Birger Jarlsgatan. Daniel Aarenstrup bor själv ett stenkast från kontoret.

Den nuvarande idén är en sorts "Spotify för finansbranschen", en plattform som samlar alla fonder och som sänker avgiften genom att avskaffa onödiga mellanhänder.

Konkurrenterna är bolag som Avanza, Nordnet och Söderberg & Partners som alla har sina egna fondplattformar.

Till skillnad från många andra lägger inte Savr på en distributionsavgift. Det innebär att fonderna är 30-50 procent billigare än hos många av konkurrenterna. Men även andra aktörer har liknande koncept, ett exempel är Alpcot.

– Alpcot har en ganska hög månadsavgift i jämförelse med den avgift på 0,09 procent i plattformsavgift som vi tar ut. Vi vet om att det kommer ytterligare plattformar i år som gör samma sak som vi. Men vi är inte särskilt oroliga för det. Det stora ligger i att ta marknadsandelar från de gamla konkurrenterna.

Våren 2018 släppte Savr sin första betaprodukt. Under sommaren samma år tog bolaget in 7 miljoner kronor i sin andra finansieringsrunda. I september 2018 hade bolaget 700 kunder som månatligen sparade i snitt 700 kronor. Kundtillväxten ökade då enligt bolaget med 30 procent per månad.

2018 sade du att du ville göra den enklare för spararen genom att skala bort valen. Nu har du istället en plattform med mer val än någonsin. Hade du fel?

– Inte fel, men... Det har varit en långsam process. Först byggde vi en väldigt enkel fondsparprodukt. Vi ville göra det så friktionsfritt och snabbt som möjligt att komma igång, med så få klick som möjligt.

– Under radarn jobbade vi parallellt med att bygga den stora plattformen. När vi släppte den i november 2019 hade vi redan ett par tusen kunder och vi hade all nödvändig finansiell infrastruktur på plats. Allt var testat under två års tid. Det gjorde att vi hade en beprövad driftsäkerhet i våra system vilket var väldigt skönt sett till de stora volymer som kom in.

Daniel Aarenstrup vill att det ska vara snabbt och enkelt att komma igång även i den stora fondplattformen.

Savr har så här långt tagit in totalt 25 miljoner kronor i tre omgångar från drygt 20 privatinvesterare.

– Vi befinner oss just nu i en betydligt större kapitalanskaffning. Det blir en serie A-kapitalanskaffning som kommer att lyfta bolaget till nästa nivå.

I kommande steg finns tjänstepension och kapitalförsäkringar med.

– Det är stora block som vi tittar på att addera under 2020. Vi skalar upp allting nu och investerar väldigt mycket i produktutvecklingen.

När Daniel Aarenstrup byggde träningsappar sade han att han tyckte att träning är tråkigt, åtminstone tråkigt att komma igång med. När han drog igång Savr pratade han om att fondsparande är tråkigt, speciellt att hålla igång det regelbundet.

Är det inte så att folk tycker att pensionssparande är ännu tråkigare?

– Om det ens är möjligt så är det exakt så. Det är samtidigt om möjligt ännu mer åsidosatt ur användarperspektiv. Vi ser att det finns mycket att göra här, både kring pris- och affärsmodell. Nu med förbättrad flytträtt kommer det att hända väldigt mycket.

Mitt i coronakrisen är det riktigt tufft för många fintechbolag och startups generellt. Inte minst när det gäller kapitalanskaffning. Men Savr har enligt Daniel Aarenstrup starka och uthålliga ägare.

– Vi har faktiskt växt på som vanligt. De två veckor när börsen var som mest extrem såg vi på kundbeteendet att det förändrades. Men ganska snabbt efter det var allt tillbaka som vanligt.

Det är annorlunda med många av Daniel Aarenstrups kollegor.

– Över 90 procent av mina privata vänner är entreprenörer. Coronakrisen har verkligen slagit otroligt orättvist. Min fästmö driver till exempel ett eventbolag. Jag har vänner i alla riktigt utsatta branscher.

Känner du folk som har fått lägga ner sina bolag?

– Ja, absolut. I många fall har det inte räckt med de hjälpåtgärder som har kommit. Det här med att lägga undan pengar i en buffert är nästan skrattretande. Utmaningen för de flesta unga bolag är att överleva över huvud taget och att få igång en rullande försäljning.

Hur startade då alltihop? Varifrån fick Daniel Aarenstrup drivkraften att bli entreprenör? Klart är att han växte upp i Ängelholm. Mamman drev eget.

– Hon monterade elboxar i garaget. Jag hjälpte till med det på kvällarna. Det var ett klassiskt enmansföretag.

Pappan arbetade som säljchef och har varit en stor hjälp när det gäller att komma igång med försäljningen och att våga ta upp telefonen.

– Min farfar var också entreprenör. Det kan nog vara så att jag har haft det runtomkring mig, funderar Daniel Aarenstrup.

Men det var när han gjorde lumpen som 18-åring som han bestämde sig. Daniel Aarenstrup stod högvakt i Stockholm en kylig oktobernatt.

– Man har väldigt mycket tid att tänka när man står så där.

Efter första terminen på Högskolan i Halmstad gick han till banken med en affärsplan på fyra sidor. Han tog ett blancolån och köpte en container med digitala tavelramar från Kina. Han hade hittat en fabrik när han surfade runt på den då tämligen okända kinesiska sajten Alibaba.

– Jag hade absolut ingen aning vad jag höll på med, erkänner Daniel Aarenstrup och skrattar.

Han hade inte ens kollat om någon skulle vara intresserad av att köpa produkterna.

– Min försäljningsstrategi var att ringa företag i bokstavsordning. Idén var att sälja ramarna som informationsskyltar istället för att du skulle ha semesterbilder på dem.

Det gick bra. En container blev två och Daniel Aarenstrup utvecklade sin affärsidé. Som 20-åring fick han agentur för en stor mjukvara från Storbritannien, en saas-lösning för digitala skyltar, digital signage.

– Det klickade för mig direkt. Jag har förstått i efterhand att det jag verkligen gillar är att skapa saker. Jag är inte konstnärlig, inte musikaliskt och inte intresserad av ingenjörskap. Istället har det blivit skapande i form av affärer och produkter.

Under tiden som techentreprenörer fick Daniel Aarenstrup många användbara kontakter och erfarenheter. Han lärde sig att titta på hur de snabbväxande bolagen i Silicon Valley jobbar, exempelvis med storskalig onlinemarknadsföring, growth hacking. Han analyserar ständigt data om hur produkterna används. Och sedan tiden på Virtual Trainer har han intresserat sig mycket för psykologin och drivkrafterna bakom mänskliga beteenden – oavsett om det handlar om träning eller sparande.

Tydligt i börsnedgången är hur småspararna försöker tajma marknaden.

– Ett väldigt vanligt beteende är att sälja några dagar för sent. Vi försöker lära oss av det; hur man bygger smarta produkter så att spararna förstår mekanismen och inte låter sig styras av rädsla. Det finns sätt att presentera information så att det inte blir så kortsiktigt.

Vad är viktigast när man driver ett företag – visionen och energin eller att ha koll på siffrorna och ekonomin?

– Siffror och ekonomi är näst intill oväsentligt. När det gäller alla typer av praktiska kunskaper finns det alltid någon annan resurs runtikring dig som är bättre på det och som det därför är bättre att använda sig av.

– Det absolut viktigaste är att kunna hantera motgångar. Jag har sett så många entreprenörer gå i graven med sin stolthet. Man måste kunna ha självinsikten och våga inse att: "Det här var inte rätt sätt. Jag hade fel".

– Om du tittar på de framgångsrika företagen i Silicon Valley har de varit två-tre andra saker innan de har hittat rätt. Jag tror att det svåraste är att inte bli kär i sin idé, att kunna vara flexibel. Det är en emotionell bergochdalbana.