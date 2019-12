“Resan från Gällivare till Stureplan var inte spikrak”

Vi träffas i Ålandsbankens kontor i centrala Stockholm, vid Stureplan. Det är långt ifrån första gången jag har kontakt med Lars Söderfjell. Han har genom sin karriär varit generös att ge sin syn på aktiemarknaden och olika börsnoterade företag till ett flertal ekonomireportrar, inklusive mig själv.

Den röda tråden i karriären är aktiemarknaden - som bolagsanalytiker, aktiestrateg och under senare tid även som kapitalförvaltningschef.

– Det är ett så fantastiskt roligt jobb. Jag åkte taxi idag och när chauffören frågade vad jag tycker är kul med jobbet sade jag att när jag går till jobbet vet jag att jag får lära mig något nytt varje dag. Oklart vad, om det är stort eller smått, men jag kommer hem varje dag och har lärt mig något nytt.

Vad har du lärt dig idag?

– Idag har jag bland annat lärt mig saker om den finska marknaden för företagscertifikat, hur den fungerar och hur ovanligt det är med kreditförluster. Det är visserligen en marginell visdom, men man bygger på marginalen det här stora kunskapspusslet.

Vad har du för drivkrafter i din karriär?

– Från början handlade det mycket om pengar, att gå från att amortera bolån till att kunna göra investeringar.

– Sedan har det handlat om att vara bäst på sitt område. Jag är extremt mycket tävlingsmänniska, jag hatar att förlora på Monopol också. Men vägen från Gällivare till Stureplan har inte varit spikrak.

Lars Söderfjell är sedan ett par månader ordförande för Sveriges Finansanalytikers Förening, som syftar till att vidmakthålla och höja medlemmarnas kompetens.

– Jag är intresserad av finansanalys och metodik. Har man jobbat länge med det här kan man också försöka ge något tillbaka till branschen och vara med och driva metodutvecklingen, säger han.

Resan mot Stureplan startade 1985 när Lars Söderfjell påbörjade sina studier vid Handelshögskolan i Stockholm, då planen var att han skulle bli auktoriserad revisor. Direkt efter gymnasiet praktiserade han ett år på en revisionsbyrå hemma i Gällivare då han tänkte: "Det här var roligt, att sitta och granska och gräva i företagens räkenskaper!”.

Under studietiden fick han kontakt med ett mjukvaruföretag med inriktning mot ekonomifunktioner. Där fick han sitt första jobb efter examen och var under ett år välbetald IT-konsult med uppgiften att vara en länk mellan programmerare och beställarna som var ekonomer.

Men vid en träff på Café Opera med studiekamraterna från Handelshögskolan klagade han över att jobbet innebar för mycket programmering och för lite ekonomi. En kurskamrat övertalade honom då att börja som finansanalytiker på Myrberg Finansanalys, trots att han själv sade att han aldrig hade varit intresserad av aktier.

– Det var ett av mina absolut bästa karriärbeslut någonsin. Jag fick visserligen gå ner i lön och blev utan tjänstebil, men jag insåg redan efter några månader att det här är min nisch, det här är det roligaste jag någonsin gjort, säger Lars Söderfjell.

– Att få gräva i företag, fundera över deras affärsmodeller och hur de tjänar pengar och dessutom få betalt för det. Jag tycker fortfarande det är fantastiskt, nästan 40 år senare, hur kan någon betala för att jag ska få göra något så roligt, fortsätter han.

Ulf Myrberg, delägare av analysfirman, var en av de första som var aktiva inom fundamental aktieanalys i Sverige och det var främst av honom som Lars Söderfjell lärde sig grunderna i jobbet.

– Det jag lärde mig om grundläggande analysmodeller av Ulf Myrberg håller än idag.

– En av de viktigaste lärdomarna är att man måste ha en uppfattning om värdet på en aktie, marknaden har inte alltid rätt.

Efter knappt tio år började Lars Söderfjell vidga sina vyer och ägnade sig även åt börsvärdering och börsstrategier, vilket han ser som en styrka även som bolagsanalytiker.

– Man måste ha en bred kunskap om kapitalmarknaden för att kunna göra en bra bedömning om vart en aktiekurs ska ta vägen.

Ett karriärtips som han ger till folk i finansbranschen är just att bredda sin kunskapsbas.

– Man är inte färdig i den här branschen förrän man kanske är 50 år. Jag börjar själv känna att nu kan jag tillräckligt mycket vid 54 års ålder för att vara ett någorlunda vettigt bollplank för kunder. Det tar tid att samla på sig en erfarenhetsbank.

Danske Bank köpte Myrberg Fondkommission 1998 och Lars Söderfjell blev då en av cheferna inom aktieanalys hos Danske Bank.

– Men vi insåg nog alla som kom från Myrberg efter ungefär ett år att det här kommer inte att funka. Vi kom från en liten partnerägd struktur med stark kostnadskontroll och dit vi kom fanns ingen kostnadskontroll alls. Jag nappade på ett bud från Handelsbanken som hade uppvaktat mig sedan en tid, säger Lars Söderfjell.

Han säger att ett av sina största misstag i karriären var när han som nytillträdd analyschef på Handelsbanken under första dagen undvek att driva igenom en rekommendationssänkning för Ericsson, som skulle ha varit mot analytikerns uppfattning.

– Om jag hade jobbat två veckor till hade jag kanske känt mig tillräckligt varm i kläderna för att säga att det här måste vi tänka igenom. Det är en viktig lärdom, man får inte vänta med att ta obehagliga beslut, följ din grundinstinkt.

– Det som hände sedan var att jag några månader senare var tvungen att försvara den köprekommendationen. Det var ett misstag som kostade rätt mycket pengar för många som lyssnat på vårt råd, fortsätter han.

Lars Söderfjell kom till Handelsbanken med förväntan om att få bygga vidare på analysverksamheten. Men banken drog ner när det blev sämre tider och tillsammans med att han kände att hans anseende internt som bolagsanalytiker påverkades negativt av "Ericsson-debaclet” gjorde att han accepterade ett erbjudande från ABG efter ett par år på Handelsbanken.

Lars Söderfjell var partner på ABG under några år, men sade upp sig 2008 i kölvattnet av olika syn på börsens värdering och gick senare under året till isländska Kaupthing Bank. Under tiden som han satt i karantän efter ABG hann Kaupthing gå i konkurs och den första uppgiften blev i stället att hitta en ny ägare.

Ålandsbanken köpte den delen av Kaupthing som Lars Söderfjell jobbade på och han blev kvar på Ålandsbanken i sex år.

Lars Söderfjell var, som en av huvudägarna, med i styrelsen för Fingerprint Cards under åren 2015-2017, vilket var när teknikbolagets aktie var som hetast på Stockholmsbörsen. Strax efter att han gick in i styrelsen för Fingerprint Cards bytte han jobb till aktiestrateg på Swedbank.

Ledningen för Swedbank uppskattade inte tidningsskriverier om att Lars Söderfjell jobbade som aktiestrateg hos dem samtidigt som han var styrelseledamot för ett av börsens mest hajpade bolag. Banken hade samtidigt att hantera skriverier om flera ledningspersoner delvis kopplade till fastighetsaffärer, varför banken satte honom i karantän i väntan på att han skulle lämna styrelseuppdraget för Fingerprint Cards.

Det var under en kort tid mycket stor uppmärksamhet i massmedia kring Lars Söderfjell i samband med att han, tillsammans med storägaren Johan Carlström, hade anhållits som misstänkta för marknadsmissbruk.

– Tack och lov blåste det där över väldigt fort för mig både vad gäller misstankar och konsekvenser. Men efter det tyckte Swedbank att de inte orkade med den publicitetsmässiga uppståndelsen och ville avsluta min anställning, vilket jag har förståelse för.

Ålandsbanken hörde av sig omedelbart och efter ett år där blev han ansvarig för kapitalförvaltningen, vilket också är den roll han har idag.

Många läsare är säkert nyfikna på hur du bedömer aktiemarknaden nu?

– Jag tror fortfarande inte att börserna, baserat på vad vi idag vet om nästa år, är övervärderade. Det är snarare någon form av neutral värdering i nuläget.