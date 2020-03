"Jag har aldrig varit någon über-entreprenör"

Stefan Ericson, ränteförvaltare och filialchef för Pareto Asset Managements svenska verksamhet, har över 25 års erfarenhet från finansbranschen. Med priser som “Årets stjärnförvaltare” inom företagsobligationer från Dagens Industri och Morningstar, den högsta AAA-ratingen på Citywire och årets “bästa defensiva fond” av Monemate, har han skördat med många framgångar i sin karriär.



Intervjun tar plats vid Berzeli Park i centrala Stockholm där Pareto Asset Management samsas med Pareto Securities, Pareto Business Management och dotterbolaget Enter Fonder. På våningen under oss sitter den klassiska trading-desken med stora datorskärmar och liv i luckan. Det är ett vackert och levande kontor ovanpå Chinateatern. Stefan Ericson, filialchef för Pareto Asset Management i Sverige. Foto: Olof Ehrs



Stefan Ericson delar sin arbetstid mellan att vara filialchef för Pareto Asset Managements svenska verksamhet och ansvarig förvaltare för Pareto Global Corporate Bond, ihop med käpphästen Mathias Lundmark.



– Jag och Mattias Lundmark var med och startade den svenska verksamheten för fem och ett halvt år sedan. Stockholmskontoret är av en front-verksamhet med förvaltning och försäljning. En stor del av kontoret utgörs av mäkleriet. Här i Stockholm är vi lite av en boutique-förvaltare, säger Stefan Ericson.



– Vi har 22 säljare i Pareto Asset Managements organisation totalt sett just nu och de jobbar både nordiskt och internationellt. Vårt fokus på sälj är den viktigaste kraften för Pareto Asset Management.



– Mitt ansvar är att vara ansiktet utåt för Pareto AM i Stockholm, oavsett om jag agerar som vd eller ansvarig förvaltare. Allt mitt arbete handlar om att växa vår affär på den svenska marknaden.



För fem år sedan reste han mycket till Norge för att förankra bolagets struktur mot grannlandet. Nu jobbar han till största del med affären och varumärket i Sverige



– Under mina fem år har vi idag en bättre förståelse för varandra. Pareto AM gruppen har vuxit bolaget med nästan 30 personer och dubblerat vårt kapital under förvaltning till 57 miljarder svenska kronor under tiden.



Vad har varit ditt framgångsrecept?

– För mig handlar det om att hela tiden förnya sig. Allt nytt blir självklart inte alltid bra, men jag vill ständigt utmana verksamheten och vara snabbfotad i jämförelse med våra konkurrenter. Det är viktigt att förstå att ett icke-beslut är ett aktivt val. Ibland kan det kännas lättare att inte ta beslut i frågor om strategi och allokering, men för mig handlar det om att ständigt förnya vår bild av verkligheten och hur organisationen tar fäste på de möjligheter som uppkommer i samband med det.



De senaste åren har hans egen darling, räntemarknaden, genomgått stora förändringar. Det bestående låga ränteläget har lett till att sektorn behövt omvärdera alla tidigare modeller och förhållningssätt. Intåget av ränte-ETF:er och skiftet från publika obligationer till privata nämns som några exempel.



– I det nya läget med negativa räntor har fixed income-industrin behövt omdefiniera hela verksamheten. Det som tidigare var förutsägbara fasta inkomster går idag mot noll. Ungefär 53 procent av allt internationellt kapital utgörs idag av fixed income.



– I takt med att kapitalförvaltare, pensionsbolag och andra institutionella investerare försöker vidhålla sig vid en 6 till 8 procent i årlig avkastning, räcker det inte längre med att ha statspapper eller välmeriterade företagsobligationer i portföljen. Idag måste du ta mer risk för att nå upp till den avkastningen. Marknadens förväntningar är i konflikt med den reala avkastning tillgångsklasserna ger.



Stefan Ericson tycker att det nya ränteläget inte är att föredra. När Sverige sänkte styrräntan till negativ var han tydlig med att kommunicera sitt missnöje utåt. Han kallade åtgärden "ett misstag".



– Det som händer när centralbankerna styr ränteläget nedåt är att kapitalförvaltare behöver ta mer likviditetsrisk och belåna sig ännu mer för att nå samma avkastning. I min värld är det ohållbart att världens centralbanker håller inflationsmålen så höga när omvärlden står för så många andra utmaningar.



– Jag tror att vi borde ha en flexiblare förhållningssätt till att inflationen ska ligga mellan 1 till 3 procent och inte vidta ytterligare åtgärder om den exempelvis ligger på 1,2 procent, som har varit fallet med Svenska Riksbanken.



– Utifrån en matematisk modell var beslutet det alla förväntade sig. Men jag tycker att man ska stanna upp och fråga sig om modellen kanske varfel. De sänkta räntorna tycker jag tidigare inte var i linje med omvärlden. Vi hade i Sverige inte en sådan monumental kris.



När Stefan Ericson själv köper obligationer försöker han leta efter bolag som kommer vara konkurrenskraftiga i framtiden. Hans egen fond har exempelvis en övervikt mot skogsindustrin, då han är fullt övertygad om sektorns framtid.



– Jag driver en global räntefond som försöker bortse från buzz-faktorer och timing. Vi har ett defensivt förhållande till high yield-obligationer och försöker hitta mer nischade bolag som är del av en större värdekedja. Genom att hitta bolag längre ner i värdekedjan ökar också risken och avkastningen på obligationerna.



– Ett exempel är om du köper Investors företagsobligationer på 0,5 procent plus stibor. Längre ner i deras värdekedja kan du hitta bolag som istället emitterar obligationer till 3 procent plus stibor (bankernas officiella referensränta, reds anm). Då får du fem gånger högre avkastning och i min bok är risken absolut inte fem gånger högre.



Stefan Ericson började sin karriär på SEB:s Treasury i New York. På SEB jobbade han sedan i nästan 12 år.



– Mina första tio år i finansbranschen spenderades i New York. Det var en otroligt lärorik tid och det var roligt att vara en liten spelare i världens finansiella huvudstad. Jag arbetade redan då med räntemarknaden och bostadsobligationer. Processerna kring bolån var mycket mer komplicerade i staterna än i Sverige.



Från sin tid i New York fick han flera vänner för livet och kontakter som han fortfarande påverkas av idag. Stefan Carlsson, hans tidigare chef för tradingen i New York, lyfts upp som en person som format hans karriär lite extra. Stefan Ericson, filialchef för Pareto Asset Management i Sverige. Foto: Olof Ehrs





– Min vänskap med Stefan Carlsson har betytt mycket för mig. Vi insåg tidigt i New York att vi hade gemensamma intressen som tennis, och att det fanns familjekopplingar till våra föräldrar. Han har lärt mig otroligt mycket.



Efter att ha bildat familj i New York så flyttade den nya konstellationen hem till Europa. Först flyttade de en sväng till Luxemburg och sedan mot Stockholm.



– Efter SEB fattade jag kanske mitt bästa beslut i livet. Jag stannade hemma med barnen i femton månader under tiden som min dåvarande fru gjorde karriär. För mig var det en tuff period. som för många andra, men nu efteråt tackar jag mig själv för att jag tog den pausen. Det gav mig tid att reflektera över vad jag ville göra i framtiden.



– Att ta tag i karriären igen efter 15 månaders föräldraledighet var en utmaning. Jag hade turen att få börja på Investor som var en mycket bra arbetsplats.



På Investor jobbade han i nästan tre år. Arbetskulturen hade högt i tak och han fick tidigt stort ansvar i sitt arbete. Men han saknade "flåset" från tradingen och valde sedan att gå vidare som ränteförvaltare på Carnegie.



– På Carnegie lärde jag mig allt om fondbranschen. De hade en väldigt stark kultur efter sammanslagningen med Carnegie och medarbetarna stöttade varandra till att bli bättre. Bolaget var aktietungt, men ränteförvaltningen hade precis börjat växa.



– När jag sedan blev kontaktad av ägaren till Pareto AM om jag ville leda den svenska uppstarten av deras verksamhet var det ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till. Det kändes som en stor utmaning att få vara med och starta någonting nytt och chans jag inte ville missa. Här fick jag chansen att använda mig av hela mitt nätverk från staterna till Europa.



Vad är du mest stolt över i din karriär?

– Att jag har hela tiden förnyat mina kunskaper och vågat ta nya utmaningar. Jag är stolt över att vår fond Pareto Global Corporate Bond blev den första Svanenmärkta kreditfonden i Sverige. Det triggade mig som förvaltare. Som vd är jag stolt över att vi växt vårt kapital under förvaltning så pass mycket och att vi växer som bolag och delar med oss av vår entusiasm.



– I ett större perspektiv är jag stolt över att jag varit med och format den svenska kreditmarknaden.



Stefan Ericson bor idag i en villa i Sollentuna. Han är frånskild och har de två döttrarna Madison, 14 och Miranda 13. På fritiden gillar han att spela tennis och spendera tid med familjen.

Stefan Ericson, filialchef för Pareto Asset Management i Sverige. Foto: Olof Ehrs



– Jag gillar att göra resor med familjen och till vänner och bekanta vi känner.



Stefan Ericson ger ett professionellt ödmjukt intryck. Han ersonlighet återspeglar kanske på ett sätt hans egna räntefond. Han verkar lugn, analytisk, eftertänksam, trygg – och lite försiktig. Hans uppväxt i Hällefors utanför Örebro har säkerligen präglat honom väl- Han föräldrar jobbade som lärare och hans bror Seth Ericson gick motsatt riktning från Stefan och är idag stuntman.



– Jag har nog alltid varit en människa som gillar trygghet. Jag har aldrig varit någon "über-entreprenör" utan trivs väldigt väl med att jobba i team med andra människor. Jag tycker väldigt nyfiken på andras perspektiv. Jag inte en sån som ställer mig i centrum eller kan ta ett helt rum med storm.