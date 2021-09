Jönköping International Business School rankad Topp 100 i världen av Financial Times

Det är första gången JIBS har säkrat en plats på den prestigefyllda listan. Det framgår av ett pressmeddelande.

–Att ta sig in på Financial Times Masters in Management ranking betyder mycket för oss. Vi ser det som en viktig milstolpe och resultatet av flera års målmedvetet arbete med kvalitet och relevans i utbildningen, säger Jerker Moodysson, vd och akademisk ledare på JIBS i en skriftlig kommentar.

Det finns närmare 15 000 handelshögskolor i världen och endast hundra av dem tar sig in på listan.

JIBS är den tredje handelshögskolan i Sverige som tagit sig in på Financial Times lista över master-program. Sedan tidigare är också Handelshögskolan i Stockholm och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet rankade.

Rankingen baseras på uppgifter från alumner som tog examen 2018 och fokuserar bland annat på de utexaminerades löner och karriärer, men även programmens internationella inriktning och mångfald beaktas.