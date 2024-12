Hackarnas nya måltavla – dina solpaneler

Kvarts miljon solpaneler i Sverige

Problemet förvärras av den snabba utbyggnadstakten.

Enligt Internationella energiorganet IEA kommer 100 miljoner hushåll världen över att förlita sig på solpaneler för sin energiförsörjning år 2030 – fyra gånger fler än idag.

Bara i Tyskland installerades över en miljon solpaneler förra året, mer än under de föregående sex åren tillsammans. I Sverige installerades 250 000 sådana förra året, enligt Energimyndigheten.

”Det finns en viss naivitet kring risken”, säger Harry Krejsa, chef för studier vid Carnegie Mellon Institute for Strategy & Technology i Pittsburgh.

Hotar omställningen

Hoten kommer från flera håll. Det kan handla om kriminella som kräver lösensummor, terrorister som vill mörklägga länder eller statssponsrade aktörer som del av hybridkrigföring.

EU-kommissionen ska ta fram nya regler för att stärka säkerheten, men företagen kommer att få upp till 18 månader på sig att implementera kraven.

Under tiden ökar antalet cyberattacker mot energibolag dramatiskt – från cirka 550 till 1100 per vecka under de senaste två åren, enligt IEA.

”Människor kan förlora förtroendet för nätet, vilket i slutändan påverkar vår förmåga att uppmuntra tillväxt och vidare utveckling inom förnybar energi”, säger Nathan Morelli, cybersäkerhetschef vid SA Power Networks i Australien.

