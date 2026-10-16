Rysslands offentliga sektor sväller snabbt – ekonom varnar för konsekvenserna

Rysslands växande offentliga sektor riskerar att hämma den långsiktiga ekonomiska tillväxten.

Det varnar en ledande rysk ekonom för.

Rysslands budget för statliga utgifter på olika nivåer motsvarar nu 39 procent av landets bruttonationalprodukt, BNP.

”Närmar sig gränsen”

Det kan jämföras med 32–33 procent 2018 och 2019.

Alexander Isakov, chef för Sberbanks centrum för makroekonomisk forskning och chefsekonom vid den statliga utvecklingsbanken VEB.RF, bedömer att landet närmar sig en gräns för hur stor den offentliga sektorn kan vara utan ekonomiska konsekvenser.

”Internationella jämförelser och våra egna politiska erfarenheter tyder på att Ryssland närmar sig den övre gränsen för den statliga sektorns storlek som är förenlig med stark, hållbar tillväxt”, säger Isakov, enligt The Moscow Times.

Han varnar särskilt för att offentliga utgifter som överstiger 40 procent av BNP kan hämma företagens verksamhet och investeringar.

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En större skattebörda riskerar dessutom att försvaga statens framtida skatteintäkter genom att dämpa den ekonomiska aktiviteten.