Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens (AI) har gjort det möjligt att skapa klonade röster som är så övertygande att de knappt går att skilja från verkliga röster. Men hur står sig denna teknik mot röstigenkänningssystem som används för att skydda bankkonton?

Det har BBC undersökt i en granskning.

En reporter använde en klonad version av sin egen röst för att testa röstigenkänningssystemen hos storbankerna Santander och Halifax.

Genom att spela upp frasen ”my voice is my password” från en AI-klon lyckades han logga in på båda sina konton – både via högkvalitativ studioutrustning på jobbet och med sin Ipad hemma.

”Chockad”

”Jag är chockerad men inte förvånad”, säger Saj Huq, cybersäkerhetsexpert och medlem av Storbritanniens National Cyber Advisory Board. Han menar att detta är ett exempel på hur generativ AI kan innebära säkerhetsrisker.

Bankerna försvarar sina system och framhåller att röstigenkänning är en av flera säkerhetsåtgärder.

Santander betonar att tekniken erbjuder högre säkerhet än traditionella metoder och att inga fall av bedrägerier kopplade till röstigenkänning rapporterats.