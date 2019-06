If på jakt efter lovande insurtech-bolag

Bolagen fick 15 minuter vardera att presentera och diskutera sina idéer för en panel med företrädare från If – som utöver Morten Thorsrud själv bestod av Ifs CIO Kjell Rune Tveita, Head of IT Private Solutions Joakim Eldin, Head of Digital Solutions Paula Pylväs och Head of If Tech Lab Adam Bergendahl.

De presenterande bolagen var av olika typ, storlek och på olika stadier i sin utveckling – det rörde sig om alltifrån försäkringsappar, tjänster som rekommenderar försäkringar via AI och machine learning inom kundkommunikation.