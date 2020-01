Hudya noteras på Nasdaq First North Growth Market

Den nordiska fintechutmanaren Hudya meddelar att allt är klart inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market i februari.

Det nordiska fintechbolaget Hudya meddelade har fått klartecken från Finansinspektionen och Nasdaq inför sin notering på Nasdaq First North Growth Market senare i februari. Bolaget offentliggör därmed sitt prospekt för marknaden.



Teckningskursen är 13,75 kronor per aktie vilket motsvarar ett värde på bolagets aktier om cirka 401 miljoner kronor före erbjudandet. Bolaget har dessutom ett garntikonsortium vid sin sida som utfärdat åtaganden om att tecka aktier till ett värde om totalt 70 miljoner kronor, vilket motsvarar 100 procent av erbjudandets högsta belopp. Första handelsdag är satt till den 14 februari 2020.



– Vi är ett skandinaviskt fintechbolag och ser att Nasdaq First North är den bästa marknadsplatsen för oss. I Sverige finns den kunskapen och de kontaktnät vi behöver för att växla upp vår verksamhet, säger Børge Leknes, vd Hudya.



Hudya har skapat en digital plattform som erbjuder tjänster inom mobil, el, försäkring och refinansiering eller "De viktigaste dagliga tjänsterna – på ett ställe", som bolaget slogan lyder.

– Vi har kommit längst i Norge där vi erbjuder marknaden hela vår digitala plattform. I Sverige kommer vi erbjuda detta snart. Vi ser långsiktigt att potentialen i Sverige är dubbelt så stor jämfört med den norska eller danska marknaden, säger Børge Leknes.



Idag har bolaget 60 000 nordiska användare och når 800 000 användare via samarbetsavtal och partners, enligt Børge Leknes.



Avanza och Nordnet sköter ansökningarna för noteringen. Juridiska rådgivare i processen är Advokatfirman Törngren Magnell och Advokatfirmaet Selmer. FNCA är certified advisor enligt prospektet.

