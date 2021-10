Här har priserna på bostadsrätter ökat mest under de senaste två åren

Sett till procentuell ökning dominerar norra Sverige med Stationsgatan i Haparanda i topp, som ökat med hela 112 procent. När det gäller värdeökning i kronor är det Stockholmsdominans på topplistan. Mest har priserna stigit på Uggleviksgatan på Östermalm, en ökning med 30 377 kronor per kvadratmeter. Det framgår av ett pressmeddelande från Fastighetsbyrån.

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från Svensk mäklarstatistik, kartlagt på vilka gator i landet som priserna på bostadsrätter ökat mest de senaste två åren. Sett till värdeökning i procent toppar Stationsgatan i Haparanda listan med en ökning på hela 112 procent. Näst mest har priserna stigit på Bogatan i Skellefteå, 100 procent, följt av Kaptensgatan, 94 procent, som även den ligger i Skellefteå. Fyra av de tio gator med störst procentuell ökning ligger i just Skellefteå.

När det gäller prisökning i kronor dominerar Stockholm topplistan. Priserna har stigit mest på Uggleviksgatan på Östermalm i Stockholm. En prisökning med 30 377 kronor per kvadratmeter på två år. Katarina Västra kyrkogata på Södermalm kommer på andra plats precis efter med en ökning på 30 226 kronor per kvadratmeter. Därefter följer Sturegatan, 28 670 kronor per kvadratmeter, Eriksbergsgatan 27 721 kronor per kvadratmeter och Runebergsgatan 25 134 kronor per kvardatmeter. Bland de 25 gator med största värdeökningen ligger 20 stycken i Stockholm.