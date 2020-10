Här är försäkringsförmedlarnas favoriter

Sedan 2007 gör Origo Group årligen en omfattande branschmätning bland försäkringsförmedlare i Sverige. Syftet är att kartlägga försäkringsförmedlarnas syn på bolag inom liv- och sakförsäkring.

Undersökningen är relativ vilket innebär att alla försäkringsbolagen ställs mot varandra i varje enskild fråga eller påstående och frågorna handlar bland annat om produkter, service, relationer, samarbetsförmåga och uppföljning. Totalt genomfördes drygt 200 kvalitativa telefonintervjuer bland förmedlare som erbjuder Liv-produkter och 150 inom sakförsäkring. Det framgår av ett pressmeddelande.

Covid-19 har påverkat resultaten på flera sätt, bland annat har färre fysiska möten skett vilket gjort att försäkringsförmedlarna upplever att de kommit längre från bolagen.

Förmedlarnas val inom Liv (baserat på tre frågor som vägs samman till ett index som går mellan 0-100)

Euro Accident 82

Skandia 78

SPP 74

Länsförsäkringar 71

Movestic 65

Folksam 64

SEB Pension & Försäkring 62

Övriga vinnare och kategorier inom Liv

Enkelt samarbete: Skandia

Produktutbud: Skandia

Servicekvalitet: Skandia

Innovation: SPP

Proaktivitet: Skandia

Miljöengagemang och CSR: SPP

Förmedlarnas val inom Sak (baserat på tre frågor som vägs samman till ett index som går mellan 0-100)

If 77

Dina försäkringar 75

Moderna försäkringar 72

Gjensidige 68

Länsförsäkringar 68

Protector 58

Trygg Hansa 56

Övriga vinnare och kategorier inom Sak

Enkelt samarbete: If

Produktutbud: If

Servicekvalitet: If

Innovation: If

Skadereglering: If

Miljöengagemang och CSR: Länsförsäkringar