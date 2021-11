Get Group utvecklar geotermisk digital token – världens första

Get Group, tidigare Net Trading Group, har inlett ett samarbete med Hub Culture och bolagets Ultra Exchange-plattform för att ta fram en så kallad closed-loop utility token. Det blir världens första geotermiska digitala token. Ambitionen är på medellång till lång sikt att dessa Tokens ska erbjuda räntefri finansiering till Get Group. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Det är en intressant ny metod för kapitalfinansiering som vi ser fram emot att utforska tillsammans med Hub Culture, säger Lars Christian Beitnes, vd för Get Group, i en skriftlig kommentar, och fortsätter: För Get Group ligger den mest uppenbara potentialen i att kunna överbrygga glappet mellan icke redovisade värden i den aktuella projektportföljen och det aktuella värdet för bolagets egna kapital, utöver att ha potential för finansiering utan utspädningseffekt för våra aktieägare.

Det inledande ramverket för den nya token kommer att presenteras 3 november under FN:s klimatkonferens COP26.

– Efter att ha utvecklat Ven, världens äldsta digitala valuta (2007) är vi glada att världens första geotermiska token nu ansluter sig till oss på Ultra Standard och Ultra Exchange, säger Stan Stalnaker, Founding Director på Hub Culture.

Han fortsätter:

– Vi ser en starkt mångfacetterad potential att integrera nya tillgångar med miljö- och energikoppling till nya områden av energiproduktion och digitalisering. Kännetecken som ursprungsgaranti, evigt hållbar grön energi samt okorrelerade kassaflöden gör token-ekonomin i det här projektet särskilt väsentligt, tillägger Stalnaker. Efter att Get Groups Token har utvecklats och noterats på Ultra Exchange kommer den enskilda initiala investeringen som har gjorts av våra aktieägare blir två – som en delad belöning till alla, säger han.

Get Group planerar att dela ut en andel av dessa Tokens till bolagets aktieägare pro-rata, och på frivillig basis. Distributionen av dessa Tokens förelsås vara kostnadsfri. En sådan utdelning måste godkännas av en bolagsstämma.

För att verkliga sina planer kommer Get Group idag att lämna in en ansökan om varumärkesregistrering för tokens namn samtidigt som Hub Culture påbörjar det inledande arbetet med förberedelserna för en notering av Token på Ultra Exchange.

Get Group meddelade även tidigare under måndagen att bolaget tecknat ett finansieringsavtal med LDA Capital om 100 miljoner kronor, vilket innebär att LDA Capital förbinder sig att investera upp till 100 millioner kronor i Get Groups eget kapital under de närmaste tre åren, baserat på förfrågningar från bolaget.