Frida Bratt: "Inte säkert att SAS problem som fanns före pandemin har förändrats"

Aktien handlas just nu till 1,24 kronor, efter ett fall med drygt 20 procent – vilket innebär att det finns en rejäl nedsida om bankens riktkurs ska uppfyllas.



DNB menar i sin analys att en rekonstruktion av SAS ser ofrånkomlig ut om bolaget inte ska gå i konkurs.

På ett år har antalet aktieägare via Nordnets plattform ökat med 20 procent. Det stora antalet aktieägare tillkom dock under 2020, i ett försök till bottenfiske när det såg som mörkast ut under pandemin. Då ökade antalet ägare via Nordnets plattform med över 300 procent. SAS var den aktie där antalet ägare ökade näst mest under pandemins första år (störst var ökningen i Embracer).

– Nu äger 56 000 sparare aktien via Nordnets plattform. Min bild är dock att många äger aktien kortsiktigt och spekulerar i de kraftiga rörelserna, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

– Aktien har fram tills nu ju stigit på förhoppningen om att SAS ändå är en kommande vinnare på återöppnandet. SAS är dessutom en aktie man som sparare känner väl till. Sedan kan jag tänka mig att det kan spela in lite rent psykologiskt att det nominella priset i kronor och öron ser ut att vara lågt, även om de flesta förhoppningsvis har koll på att antalet aktier ju numera är enormt.

"Det är en mördande konkurrenssituation, som kanske för SAS del riskerar att intensifieras när fler lågprisflyg etablerar sig på Arlanda."

SAS har varit hårt drabbat under hela pandemin, även jämfört med andra flygbolag i Europa. I somras hade bolaget miljardunderskott och det egna kapitalet faller i rask takt.

SAS redovisar räkenskaperna i brutet räkenskapsår och var planerad att publicera rapporten för första kvartalet den 1 mars. I räkenskaperna ingår verksamheten i månaderna november, december och januari och i förra veckan uppgav bolaget i att detta tidigareläggs till den 22 februari.

Frida Bratt tror att det är viktigt att vara medveten om att bara för att branschen är en vinnare på återöppnandet så betyder det inte att de problem som fanns innan pandemin har förändrats.

– Det är en mördande konkurrenssituation, som kanske för SAS del riskerar att intensifieras när fler lågprisflyg etablerar sig på Arlanda. Det tycks finnas ett uppdämt resebehov, och det kommer att se bättre ut för SAS vad gäller antal resenärer framöver, men så kommer det se ut för alla flygbolag. För SAS är affärsresandet viktigt, och frågan är om det har påverkats permanent av pandemin, säger Frida Bratt.

SAS har i dagsläget, enligt Dagens Näringsliv, 4,4 miljarder svenska kronor i kassan, och har fått ett nytt krispaket från Sverige och Danmark på 3 miljarder svenska kronor, som i dagsläget är orört. Krispengar från Norge på 1,5 miljarder norska kronor har redan använts.

Holländaren Anko van der Werff tog över jobbet som SAS-chef i augusti 2021.