Folksam: Redo för miljardsmäll i Swedbank

Christer Gardells Thyssenkrupp i blåsväder

Den tyska industrigruppen Thyssenkrupp, med Christer Gardells aktivistfond Cevian som storägare, kan bli tvingade att ”ge bort” flera förlustbringande verksamheter, säger bolagets finanschef till Financial Times. Det är verksamhet inom bland annat kemiska produkter, cement och gruvanläggningar som bolaget nu söker köpare till.



Nordnet passerar 50 000 aktiesparkonton i Finland

Den svenska nätbanken Nordnet öppnade vid årsskiftet sparformen aktiesparkonton i Finland. Euroclear Finland publicerar nu statistik över antalet öppnade aktiesparkonton på den finska sparmarknaden, vilket visar att spararna fram till början av februari hade öppnat totalt 60 000 aktiesparkonton. Nordnets andel av öppnade konton uppgick vid tidpunkten för Euroclears avstämning till 75 procent. Det totala antalet aktiesparkonton hos Nordnet har nu passerat 50 000 stycken skriver bolaget i ett pressmeddelande.



Folksams vd: Redo för miljardsmäll i Swedbank

Folksams nya vd Ylva Wessén gör sig redo att hantera en eventuell miljardsmäll i Swedbank. ”Den dagen kommer vi att ha beredskap”, säger hon till Svenska Dagbladet.



Hoodin säger upp avtal med Mangold

Hoodin säger upp uppdraget avseende likviditetsgaranti i aktien, noterad Spotlight, med Mangold. Det sker då omsättningen i aktien och den totala ägarandelen ligger över kraven om att använda likviditetsgaranti, skriver bolaget i ett pressmeddelande.



Rutger Arnhults e-handelsbolag lägger bud på Sportamore

Det Rutger Arnhult-kontrollerade e-handelsbolaget Footway lämnar nu ett uppköpserbjudande om att förvärva Sportamore. Budet ligger på 45,28 kronor per aktie och motsvarar en premie om 27,5 procent jämfört med fredagens stängningskurs. De tre största ägarna, SJ3 Brunkeberg Invest, Tajete och Kalin Setterberg ”välkomnar” alla erbjudandet, skriver Dagens Industri.



Länsförsäkringar tredubblade investeringar i gröna obligationer

Länsförsäkringars investeringar i gröna och hållbara obligationer tredubblades under 2019. Investeringarna uppgick vid årsskiftet till över 9 miljarder kronor vilket motsvarar mer än 7 procent av totalt förvaltat kapital för försäkringsbolaget.

