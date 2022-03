Norooz Pirooz! Smaka på det persiska nyåret

Sahar Sorati älskar

mat och allt som har

med måltider att göra.

Just nu tjänstledig

från ICA Sveriges

marknadskommunik-

ationsavdelning

och har precis avslutat

en kocklärlingsstjänst

på Restaurangakademien.

På Instagramkontot

@saharsorati lägger

Sahar Sorati upp

inspirerande videorecept.

Det nya året (Norooz) infaller på sekunden då vårdagjämningen inträffar. Och firas därför vid exakt samma tidpunkt, oberoende av var i världen man befinner sig (i år kl 16:33:26 svensk tid, 19:33:26 Teheran-tid och kl 05:33:26 på Hawaii).

Norooz är en över 4 000 år gammal persisk högtid som har sitt ursprung i världens första monoteistiska religion Zoroastrismen. Idag är det en älskad, sekulär högtid som firas av flera hundra miljoner människor runt om i hela världen med olika religös bakgrund. Alla ritualer och symboler kring Norooz är genomsyrade av kärlek, tacksamhet, eftertanke och en önskan om glädje och hälsa. Det finns inget stråk av deppighet eller mörker. Bara en sådan sak det nya året börjar med våren är så hoppingivande och vackert, inte sant?

Och att det även ingår att man klär sig fint, lagar, bakar och äter mängder av god mat och festar med nära och kära i flera veckor gör ju inte saken sämre. De stora vinnarna är barnen som förutom allt gott, även får pengar i present av alla vuxna.

Lite kort om symboliken och ritualerna inför, under och efter nyåret

Chaharshambe soori - den stora eldfesten

Den sista tisdagen på året firar man det som på svenska kallas för Eldfesten (på persiska Chaharshambe Soori).

Den dagen samlas nära och äter och dricker gott. Under kvällen tänder man sju små brasor utomhus som man hoppar över, med en önskan om att elden ska sluka ens eventuella sorger, oförrätter, ånger och annat som tyngt en under det senaste året. Och ge tillbaka kraft, glädje, renhet, hälsa och annat som man vill få med in i det nya året. En själslig reningsritual och mental omstart inför årsskiftet. Troende zoroastrier hoppar inte över elden utan sjunger och dansar istället runt den.

På Chaharshambe soori äter man ”Ashe reshte” en mustig soppa gjord på örter, linser, bönor och vetenudlar. Eftersom jag är glutenintolerant byter jag ut nudlarna mot glutenfri spagetti. Inte helt by the book, men det funkar.

Sedan flera år arrangeras världens största eldfest på Skansen i Stockholm (en påkostad Riksteatern-produktion som filmas och sänds till flertalet länder).

Norooz - nyårsdagen

Inför Norooz dukar man upp ett bord med minst sju saker som (på persiska) börjar på bokstaven S. Bordet kallas för Mize haft sin (bordet med sju stycken S) där var sak symboliserar något som man hoppas att det nya året ska fyllas av (samt några ytterligare saker som inte börjar på S).

En spegel som symboliserar sanningen

Äpple som symboliserar skönhet och hälsa

Stearinljus som symboliserar andligt uppvaknande

Sumak som symboliserar tålamod och tolerans

Sabzeh - Ett fat med grönt gräs eller groddar som symboliserar återfödelsen och naturens återuppvaknande

Vinäger som symboliserar hög ålder och tålmodighet

Hyacint som symboliserar vårens ankomst

Mynt som symboliserar rikedom

Senjed (frukten från silverbusken) som symboliserar kärlek

Vitlök som symboliserar hälsa

Samano (en söt memmaliknande pudding gjord av vetegroddar) som symboliserar välstånd och överflöd

Guldfiskar som symboliserar djuren och livet

Målade ägg som symboliserar människan och fruktbarheten

Den mest traditionella Noroozrätten i Iran är ”Sabzi pollo va mahi”, fluffigt basmatiris som ångas med örter och serveras med stekt eller varmrökt fisk. Jag väljer ofta varmrökt sik eller regnbågslax. Riset blir otroligt gott till den salta, rökiga fisken. Till det ”Mast o khiar” en krämig persisk yoghurt- och gurkröra som påminner om tztatiki.

På Norooz lagar även min mamma ”Reshte pollo va morgh”: persiskt fluffigt ris som varvas med reshte-nudla, saffran, stekta dadlar, hackade pistagenötter och russin. Till det serverar hon en helstekt saffransmarinerad kyckling. Nudlarna i riset symboliserar det välstånd man hoppas få under det nya året.

Persiska måltider är sällan minimalistiska och förutom själva maten dukar man nästan alltid upp ett stort fat med färska örter (basilika, koriander, mynta, salladslök, körvel, dragon, persilja med mera), en massa olika sorters salta pickles, oliver, mast o khiar och olika sorters röror och sallader.

Efter maten samlas man kring dessertbordet där generösa mängder kakor, bakverk, frukt och adjil (en mix av nötter, frön, torkade frukter, karameller) dukas upp.

Sizde Bedar - Trettondagen

Efter tretton dagars hejdlöst firande avslutas Norooz med med Sizdeh Bedar, vilket betyder ”ut med trettondedagen” (som även i den persiska kulturen har en negativ laddning). Denna dag firas traditionellt med en stor picknick i det gröna där ”Sabzehn” (det gröna gräset från Mize haftsin) kastas i en flod, sjö eller ett vattendrag. Detta symboliserar växtens återkomst till naturen.

Vill du önska en vän eller kollega gott nytt år kan du säga: ”Sale no mobarack!” Eller ”Norooz Pirooz!”

Ashe reshte - Persisk, vegetarisk, ljuvligt god, mustig, ört- och nudelsoppa

Ashe reshte ca 4-6 portioner

Ingredienser:

Ca 4 msk rapsolja

4 st gula lökar

ca 8 vitlöksklyftor

ca 1 msk gurkmeja

salt

svartpeppar

ca 20g torkad dill

ca 20g torkad persilja

ca 20g torkad gräslök

ca 20g torkad koriander

ca 1 dl torkade gröna linser

ca 3 dl förvälld, hackad spenat

ca 1,5 dl höns- eller grönsaksbuljong (eller 3 grönsaksbuljongtärningar + 1,5l vatten).

ca 1 dl kokta kidneybönor (eller små vita bönor)

ca 1 dl kokta kikärtor

ca 50 gram reshte-nudlar (jag tål inte gluten och har istället i glutenfri spagetti).

Ca 1 msk citronsaft

Ca 1 dl crème fraiche eller kashk (fermenterad och torkad vassle)

Topping:

Ca 4 msk torkad mynta

1-2 vitlöksklyftor

Karamelliserad gul lök

1 dl crème fraiche (eller kashk)

-allra helst ska man ha i finhackade färska örter, men blötlagda torkade örter går också bra. I vissa butiker kan man köpa en påse med en färdig Ashe reshte-örtmix.

-Vill du byta ut några av de torkade örterna ovan kan du tredubbla mängden, det vill säga 1 dl torkad = 3 dl hackad färsk.

-Reshte är persiska risnudlar som jag på grund av min glutenintolerans ersätter med glutenfri spagetti. Hittar ni inte rehste kan ni använda vanlig spagetti.

-Min mamma gör sin Ashe reshte med pyttesmå frikadeller som ger soppan en extra umamiskjuts.

-Ashen kan även lagas vegansk. Byt då ut crème fraichen (eller kashken) mot en krämig fet vegansk ersättning.

Gör så här:

Förberedelse: Blötlägg örterna i minst en timme.

1. Skiva löken tunt, pudra över gurkmejan och stek i rapsolja på medelvärme tills löken är blivit karamelliserad. Den ska bli gyllengul och krymt till ca 1/5 del av sin ursprungliga volym. Detta tar minst en timme och kräver tålamod. Spara ca 2 msk av den karamelliserade löken till toppingen (se punkt 14 nedan).

2. Skiva vitlöken och stek med den karamelliserade löken.

3. Sila bort vattnet från örterna och vänd ner dem i grytan (eller i med de färska örterna). Koka upp dem med buljongen, löken, vitlöken och de gröna linserna. Rör runt allt. Ha i ca 1 tsk salt och peppra.

4. Låt soppan sjuda i ca två-tre timmar på medelvärme med lock på, rör runt då och då.

5. Smaka av, salta, peppra och ha i lite av citronsaften

6. I med kikärtorna och kidneybönorna. Koka upp allt och låt ashen puttra på låg värme i ytterligare ca 30 min. Salta och peppra lite till.

7. I med reshte-nudlarna (i mitt fall den glutenfria spagettin) i grytan. Rör runt så att nudlarna inte klibbar ihop. Koka upp och låt sjuda på medelvärme tills nudlarna/spagettin är mjuka. Stärkelsen blir som en redning.

8. Nu kan du preppa toppingen: riv och stek 1-2 vitlöksklyftor, 1 krm gurkmeja på svag värme i 1msk rapsolja och slutligen ca 4 msk torkad mynta. Försiktigt så att inget blir bränt.

9. Smaka av ashe reshten. salta och peppra mer om det behövs. Vänd ner 1 dl creme fraiche (eller kashk) och rör runt noga. Smaka av igen och ha i mer salt om det behövs. Ha i lite citronsaft om du vill ha mer frisk syra.

11. Servera i djupa fat.

12. Garnera med små klickar crème fraiche/kashk, karamelliserade lök och den stekta vitlöken och myntan.

Vill du förbereda maten dagen innan gör du allt fram till steg 6. Och kokar upp soppan med nudlarna samma dag som ni ska äta.

Saffransdoftande ugnsrostad hel kyckling

Dagen innan: Rimma kycklingen

1. En hel ekologisk svensk kyckling, ca 1,5-2 kg (bind helst kycklingen)

2. Ta fram en stor kastrull som ryms i ditt kylskåp och som rymmer kycklingen + ca 2 liter rimlag

3. Koka upp 3 l vatten + 9 msk salt + 8-10 vitlöksklyftor och ca 15 svartpepparkorn. Låt saltlaken svalna.

4. Lägg ner kycklingen i den kalla laken.

5. På med ett lock och ställ in i kylen över natten (eller ännu hellre 1 dygn innan ni ska äta)

Marinera och grilla kycklingen:

Kycklingmarinad:

1,5 msk vitlökspulver

1,5 msk lökpulver

1/2 tsk saffran som mortlas och blötläggs med 4 msk hett vatten

1/2 tsk gurkmeja

Ca 1 tsk salt

Nymald svartpeppar

150 g smält smör

Ca 1/2 dl citronsaft

1. Vispa ihop marinaden till en orangegul smet

2. Ta ut kycklingen från kylen och häll bort saltlagen

3. På med gummihandskar

4. Torka kycklingen noga med hushållspapper och lyft över den till en ugnsfast form

5. Massera in marinaden runt hela kycklingen och under skinnet (försiktigt så att skinnet inte går sönder).

6. Vänd kycklingen så att bröstsidan är uppåt. Lägg vitlöksklyftorna i kycklingen.

7. Sätt i en ugnstermometer i den tjockaste delen av kycklingbröstet och låt den stå framme tills den är rumstempererad

8. Sätt ugnen på 125 C

9. Skjut in formen i mitten av ugnen.

10. Efter ca 60 min: Ta ut kycklingen och ös den med smör-saffran-citron-skyn. Häll i 1 dl vatten i botten av formen och skrapa upp det som ev fastnat på botten.

11. Täck kycklingen med ett hopskrynklat bakplåtspapper och grilla i ugnen igen.

12. När kycklingen har en innertemperatur på ca 65-70 C grader (ca 60-90 minuter senare) är det dags att ta ut och ösa den igen.

13. Dra upp ugnsvärmen till 225 C och grilla kycklingen (utan bakplåtspappret) tills den har en innertemperatur på 79 C.

14. Ta ut kycklingen och låt den vila i ca 15 minuter

15. Under tiden: häll i ca 1–2 dl kokhett vatten i ugnsformen, vispa upp det goda som fastnat i botten, sila såsen ner i en liten kastrull, låt såsen sjuda, smaka av och häll upp i en såssnipa

16. Servera kycklingen med fluffigt persiskt ris och sås

Sabzi pollo - Persiskt fluffigt örtris & krispig tahdig:

5 dl basmatiris

0,5 g nymortlad saffran

100 g smör (tärna i ca 1x1 cm kuber)

3 msk rapsolja

Ca 4-5 potatisar, skalade och tunt skivade 2 dl finhackad färsk dill

1,5 dl finhackad gräslök 1,5 dl finhackad färsk persilja 1,5 dl finhackad färsk koriander

Sabzi Pollo & tahdige sibzamini - Persiskt örtris & krispig potatis, ca 4-6 port:

1. Skölj ca 5 dl basmatiris länge och noggrant, minst 10 gånger tills vattnet är klart. Har du tid att blötlägga det i några timmar kortas koktiden. Obs, det är viktigt att du väljer ett bra ris av god kvalitet, med långa, obrutna korn. Det finns bland annat i mataffärer med stort mellanösternsortiment. Eller skicka ett meddelande till mig på Instagram (@saharsorati) så kan jag skicka lite tips på rissorter som finns att köpa i större livsmedelskedjor.

2. Koka upp ca 10 l vatten med 2 msk salt i en stor kastrull. I med det sköljda/blötlagda riset och koka tills riset är al dente (exakt när det är perfekt lär man sig med erfarenhet. Kornen ska vara lite mjuka i kanterna, men med en hård kärna). Hellre att riset är något underkokt än för mjukt.

3. Häll i örterna i vattnet, sila bort vattnet. Blanda försiktigt runt riset med örterna och ställ riset åt sidan.

4. I en riskokare eller nonstick-kastrull (eller en stor tjockbottnad kastrull med smörpapper i botten):

Hetta upp ca 3 msk rapsolja, 2 msk vatten, och hälften av saffranet (spara resten till steg 6).

5. Täck botten med ett lager tunt skivad potatis.

6. Lägg försiktigt och med lätt hand över det lättkokta örtblandade riset i kastrullen. Varva riset med hälften av smöret och saffran.

7. Klä insidan av kastrullocket med en ren kökshandduk. Detta är en liten men viktig detalj. Det persiska riset ska vara luftigt och oklibbigt. Och då vill man inte ha små vattendroppar som blöter ner riset. Men om mam klär insidan av locket med en handduk sugs den överflödiga kondensen upp under tiden riset ångkokas.

7. Gör små gropar i risformationen, dutta i resten av smöret och lägg på locket.

8. Brassa på värmen på plattan och när kastrullen blivit het / vattenångorna börjat leva rövare drar du ner värmen till ca en tredjedel av max (ca 3 av 10). I detta moment får du inte lämna spisen. Väntar du för länge blir riset bränt. Har du för bråttom bildas inte de heta ångorna som är nödvändiga för att riset ska ångas till perfektion. Det tar ca 2-4 min för ångorna att gå bananas, detta varierar såklart på hur bra din kastrull leder värmen, mängden ris och den spis du har. Jag har en våghalsig metod för att avgöra när ångan är igång: jag blöter mitt lång- och pekfinger och så duttar jag snabbt med fingrarna på den övre del av kastrullen. När kastrullen är så kokhet att vattnet från mina fingrar fräser till är ångorna igång. Vill du inte bränna dig kan du istället skvätta lite vatten på kastrullen.

9. Nu ska riset ångkokas i fred. Och under tiden förvandlas den oansenliga potatisen i botten av kastrullen till en krispig, magiskt god ”tahdig”. Vänta minst 30 minuter innan du lyfter på locket (gör du det pyser ångan ut. Och det är inte bra). Är du rastlös kan du istället duka, diska eller något annat.

11. Ca 30 min senare: lyft på locket och smaka av riset. Om du har fått till det ska riskornen fortfarande ha lite tuggmotstånd, men inte lika al dente som de var var i steg 3-6. Är riset för mjukt kokades det för länge under steg 2.

12. När det är dags att äta: vänder den erfarne persiska-riskokaren kastrullen/riset över till ett fat (typ som man flippar upp en tortilla eller tarte tatin). Om du bemästrar denna konst är riset nu omslutet av en gyllene, saffransdoftande, krispig ”tahdig”. Men om du är nybörjare rekommenderar jag att du först lägger över riset (på ett stort platt fat )och avslutar med att lägga den krispiga potatisen i botten av kastrullen.

13. Garnera riset med små dillvippor

14. Servera Sabzi pollon med en varmrökt sik eller en ugnsgrillad helsida lax som du kryddat med saffran, smör, citron, salt och peppar. Till det en krämig mast och khiar.

Mast o khiar - ca 4 portioner

3 dl krämig fet turkisk yoghurt

1/2 gurka, sköljd och finhackad

1 liten vitlök, riven

Salt

Peppar

Ca 2 tsk torkad mynta

Ca 10st små torkade ekologiska rosenblad

Rör ihop yoghurt, gurkan och vitlöken.

Salta och peppra ordentligt

Häll upp i en skål

Garnera med torkad mynta och små rosenblad