Fair Investments-kunder indragna i fastighetshärvan

Som Realtid kunde avslöja i fredags har fastighetsbolaget Energi Effektiva Bostäder i Sverige AB försatts i konkurs med stora skulder till en lång rad fordringsägare. Bolaget hette tidigare Scandinavian SIP Homes Sweden AB och ingår i en fastighetskoncern som använt ”SIP Homes” som samlande varumärke de senaste åren.

Totalt hann bolaget ta in omkring 80 miljoner kronor i lån från ett antal investerare innan konkursen. En del av pengarna betalades in så sent som i början av året. Det rör sig om ett sextiotal personer och företag som i vissa fall gått in med flera miljoner kronor i finansiering. Pengarna skulle användas till att bygga bostadshus i Sverige, Finland och Spanien men efter konkursen är det oklart om det finns några värden kvar.

Det visar sig att flera av investerarna är eller har varit kunder hos kapitalförvaltnings- och rådgivningsfirman Fair Investments. Enligt Realtids granskning är det en enskild rådgivare hos Fair som engagerat sig särskilt i SIP Homes kapitalförsörjning. Rådgivaren har presenterat SIP Homes som ett intressant investeringscase för kunderna, varav flera uppges ha nappat på erbjudandet.

Men enligt Fair Investments har detta skett helt utan firmans godkännande. SIP Homes låneprodukter har inte marknadsförts officiellt av Fair. Vd Maria Sterner berättar att man därför reagerade kraftfullt när Fairs ledning till sist fick kännedom om fallet.

– Det uppdagades att en före detta anställd bedrivit sidoverksamhet utan bolagets vetskap i strid mot anställningsavtalet. Han blev omedelbart uppsagd och polisanmäld på grund av trolöshet mot huvudman. Händelsen är anmäld till Finansinspektionen och Swedsec, säger Maria Sterner.

Det är inte känt om polisanmälan lett fram till någon vidare utredning. Rådgivaren säger att han inte vill lämna några kommentarer angående SIP Homes. Han beskriver sig som en i mängden av drabbade fordringsägare i konkursen då han genom ett privat aktiebolag har en miljonfordran på det aktuella bolaget.

Det är inte första gången som rådgivaren är inblandad i kontroversiella affärer. Tidigare har han arbetat för konkursade Intacta Capital, där en lång rad kunder drabbades av stora förluster på olika högriskinvesteringar.

Efter konkursen SIP Homes-bolaget återstår en rad olika turer att reda ut. Ett antal interna transaktioner i sfären har pekats ut som återvinningsbara av den rekonstruktör som först hade i uppdrag att städa upp i verksamheten. Nu ligger den frågan hos konkursförvaltaren Magnus Cederlöv.

SIP Homes grundare och ordförande Tobias Fägnell uppger å sin sida att han planerar att fortsätta driva verksamheten i de delar som inte drabbats av konkursen. Men på måndagen var SIP Homes hemsida nedstängd. Det visar sig också att Mazars-revisorn Johan Tilander har lämnat sitt uppdrag i sfärens nya moderbolag SIP Homes Holding.

Vet du mer om händelserna i SIP Homes-koncernen? Kontakta Realtids redaktion, kontaktuppgifter till Per Agerman nedan.