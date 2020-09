Erik Selin: ”Det finns ingen fastighetsbubbla”

Erik Selin, vd för Fastighets AB Balder, tror inte att risken för en bubbla på fastighetsmarknaden är särskilt stor. Det säger han till Realtid i en exklusiv TV-intervju – se intervjun här>>

– Jag tror att räntan kommer att vara låg väldigt länge framöver. Många stater har så stora skulder att det blir svårt att få någon ränta på det. Och om räntan är noll – varför ska då någon börja sälja hus jättebilligt, säger Erik Selin till Realtid.

Han ser en underliggande positiv utveckling som borgar för varma vindar för fastighetsbranschen framöver.

– Investerare i form av fastighetsbolag på börsen, pensionsbolag och så vidare har starka balansräkningar och resultaträkningar, så jag upplever att det inte är särskilt mycket spekulationsköp med väldigt hög belåningsgrad. Kombinationen av hög belåning, att man bygger för mycket, en konjunktursmäll och samtidigt kanske något ytterligare – då brukar man få krascher, men jag tror inte på någon bubbla just nu, säger Erik Selin.

Nyligen köpte Balder 50 procent av det norska bolaget Anthon B Nilsen Eiendom AS, vilket ger Balder en framskjuten position på den norska marknaden. Erik Selin säger till Realtid att den norska marknaden är stark och att han under en längre tid har försökt att göra något liknande förvärv, men helt enkelt inte lyckats. Däremot ligger det inte någon särskild strategi bakom att det blev just Norge.

– Jag tittar på alla marknader och försöker att vara objektiv vad som är bra för våra långsiktiga aktieägare. Jag bestämmer mig inte i förväg utan försöker att skapa en mix som är bra för företaget, säger han.

Balder har expanderat kraftigt även i Danmark och Finland på ett sätt som få andra fastighetsbolag kan mäta sig med.

– Det är ganska logiskt att börja lokalt, som i mitt fall Göteborg, och sedan vidga vyerna alltmer. Jag var tidigare ganska så säker att inte köpa något utanför Sveriges landsgräns, för jag tänkte ”Varför ska man göra det?”, men så åkte jag till Danmark och insåg att det kanske inte är så dumt där, säger han.

Erik Selin gillar att diversifiera på såväl fastighetstyper som länder.

– Det är bra riskspridning. Norden är ju inte helt olikt. Samma banker finns överallt, det är hyfsat samma kultur och länderna har ju faktiskt hängt ihop genom krig och fred, kors och tvärs, säger han.

Han har dock märkt av olika skillnader mellan länderna, såväl kulturella som affärsmässiga.

– Regleringsmässigt finns det skillnader i hur man gör hyresavtal. Det är snarlikt men inte samma. Det skiljer sig också i kultur; I Norge äger de flesta sin bostad, så där finns inte så stor hyresmarknad. Det är också kulturskillnader rent praktiskt i hur man driver bolag i de olika länderna, säger Erik Selin.

Han gillar också att ha valmöjligheter och att inte låsa in sig mot någon särskild investering eller marknad i förväg.

– Jag bestämmer inte i förväg vad jag tror är bra. Så beroende på vad jag har att investera och vad som finns att välja på, sedan tar jag det beslutet, säger Erik Selin.