EQT ansluter till Science Based Targets initiative

EQT blir det första private equity-bolag som formellt ansluter till Science Based Targets initiative. SBTI. Det framgår av ett pressmeddelande.

EQT har som målsättning att minska EQT AB:s direkta utsläpp med 50 procent, indirekta utsläpp från affärsresande med 30 procent och säkerställa att 100 procent av portföljbolagen, med undantag för EQT Ventures, får de egna vetenskapsbaserade mål, SBTs, godkända år 2030, vilket är 10 år tidigare än vad SBTI kräver. Vidare siktar EQT på att minska EQT Real Estate I och EQT Real Estate II:s indirekta utsläpp med 55 procent per kvadratmeter.

SBTI är ett samarbete mellan CDP, the United Nations Global Compact, World Resources Institute, WRI, och the World Wide Fund for Nature, WWF.