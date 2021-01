East Capital Group inleder partnerskap för fondförvaltning med impact-investeraren Alquity

Bolagen har inlett ett samarbete för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet för förvaltningen inom såväl tillväxtmarknader som inom utvecklade marknader, där East Capital Group. Som ett första steg i samarbetet lanseras ett ESG- och Impact Council. Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom partnerskapet får Espiria en partner i Storbritannien för dess globala strategier. Därtill blir East Capital Asset Management SA fondbolag för Alquitys fonder och kommer att tillhandahålla administrativa tjänster runt förvaltningen.

Alquity, som nyligen utsågs till ”Best Group for ESG Integration” av Investment Week, har en stark position på den internationella marknaden inom ESG och impact investing. Bolaget grundades av Paul Robinson i London 2007. Paul Robinson står även bakom organisationerna One Foundation och One Water, som arbetar med att säkerställa tillgång till rent vatten och andra fundamentala behov i Afrika, samt Transforming Lives Foundation som stöttar socialt entreprenörskap i flera olika länder i Afrika, Sydamerika och Asien.

Alquity har i samband med inledandet av partnerskapet även tagit in kapital från bland andra Martin Gilbert, tidigare vd och ordförande i Aberdeen Standard Investments och nuvarande ordförande för Revolut, för att säkra resurser för tillväxt.

Under 2020 anslöt sig även den nordiska hedgefondstrategin Adrigo till East Capital Group som idag består av fyra helägda förvaltningsverksamheter; East Capital, East Capital Real Estate, Espiria samt Adrigo.